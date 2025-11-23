"المؤتمر": مشاركة الناخبين بالمرحلة الثانية من انتخابات "النواب" ركيزة أساسية لبرلمان قوى

دعت الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، الناخبين إلى الاحتشاد والمشاركة الإيجابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن المشاركة الواسعة هي الركيزة الأساسية لضمان برلمان قوي قادر على التعبير عن صوت المواطنين ودعم مسيرة الدولة في مختلف الملفات الوطنية.

وأكدت الدكتورة إيمان سالم أن الإدلاء بالصوت الانتخابي ليس مجرد إجراء دستوري، بل هو مسؤولية وطنية تعكس وعي المواطن وحرصه على اختيار من يمثل مصالحه ويعبر عن أولوياته داخل المجلس التشريعي.

وشددت على أن قوة المشاركة تعطي العملية الانتخابية وزنها الحقيقي، وتعكس صورة ناضجة عن المجتمع المصري الذي يضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

وأضافت أن المرحلة الثانية تمثل فرصة مهمة أمام المواطنين لاستكمال مشهد انتخابي مشرف يليق بمكانة مصر، مشيرة إلى أن كل صوت يسهم في تشكيل برلمان قادر على مواصلة جهود الدولة في التنمية والحفاظ على الاستقرار واستكمال مسيرة البناء في الجمهورية الجديدة.

وأوضحت أمينة الاتصال السياسي أن حزب المؤتمر يراهن على وعي المواطنين وقدرتهم الدائمة على تحمل المسؤولية في اللحظات الفارقة، مؤكدة أن المشاركة بكثافة هي رسالة دعم واضحة لمسار الدولة ومؤسساتها، ودعم مباشر للثوابت الوطنية التي تحافظ على وحدة المجتمع وقوة مؤسساته.