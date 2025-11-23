إنقاذ حياة طفل إثر إصابته بجرح خطير في الرقبة ببنها

نجح فريق طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، بعد إصابته بجرح قطعي خطير في الرقبة كاد أن يودي بحياته.

ووصل الطفل في حالة حرجة للغاية، حيث كان الجرح عميقًا وممتدًا حتى القصبة الهوائية، مما استدعى التدخل الفوري لإجراء استكشاف كامل للرقبة وإصلاح القصبة الهوائية وإعادة بناء طبقات الرقبة بدقة متناهية.

وشارك في العملية التي استمرت لساعات طويلة،كل من:

الدكتور محمد متولي (نائب مدير المستشفى ورئيس قسم الجراحة)، والدكتور عماد الدغيدي (استشاري جراحة الأطفال)، والدكتور وليد محمد (استشاري جراحة الأطفال)، والدكتور السيد الوصال (أخصائي جراحة الأطفال)، والدكتور وئام حمدي (استشاري التخدير)، وأميمة وفاتن من (طاقم التمريض).