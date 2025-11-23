قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

توروب يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل ويحذر من مواجهة الجيش الملكي

ييس توروب
ييس توروب
عبدالحكيم أبو علم

أشاد الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء لاعبيه في مواجهة شبيبة القبائل الجزائري التي اقيمت مساء السبت في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا وأنتهت بفوز المارد الاحمر 4-1.

وقال توروب أن لاعبيه قدموا  أداء جيدا ومميزا مقارنة بالظروف التي سبقت المواجهة من غياب أغلبهم والتواجد مع المنتخبات الوطنية والعائدين من إصابات.

 وأضاف :" الأهلي حقق هدفه من مباراة شبيبة القبائل الجزائري وهو الفوز في بداية دور المجموعات، حققنا الفوز على شبيبة القبائل عن جدارة، وكنا نستحق تسجيل أهداف أكثر، وهناك تحسن كبير في أداء اللاعبين من كافة النواحي، وسعيد بتحقيق انطلاقة قوية في بداية دور المجموعات،  كلنا فريق واحد والأخطاء واردة في كرة القدم من جانب الجميع، لا يمكن تحميل نتيجة استقبال هدف للاعب بعينه، والطبيعي أن نعمل باستمرار على تطوير أنفسنا ولدينا قائمة مميزة من اللاعبين، وبالتأكيد نحتاج إلى جهود الجميع، وكل لاعب قدم المطلوب منه سواء المجموعة التي شاركت من البداية أو خلال شوطي اللقاء".

وشدد أن اللاعبين أظهروا قدرات كبيرة خلال اللقاء، وأشرف بن شرقي يسير بشكل مميز ويضع بصمات مؤثرة خلال الأوقات التي يشارك بها. 

وكشف توروب أن مباراة شبيبة القبائل شهدت مكاسب بالجملة اهمها عودة إمام عاشور للمشاركة وتسجيل هدف كذلك منحنا حمزة عبدالكريم فرصة المشاركة وعودة محمد علي بن رمضان .

وقال : مواجهة الجيش الملكي المغربي المقرر لها الجمعه المقبل ستكون مختلفة بشكل نهائي عن مباراة شبيبة القبائل خاصة أن المنافس خسر المواجهة الأولي أمام يانج افريكانز وبالتالي سوف يسعر لتحقيق الفوز في المواجهة التي ستكون علي ملعبه.

ييس توروب النادي الأهلي الاهلي شبيبة القبائل دوري ابطال أفريقيا

