أصالة تستأذن زوجها قبل أن تخلع العباءة فى حفلها بأبو ظبي.. والجمهور يعلق: راقية

تداول مقطع للفنانة أصالة ، خلال إحيائها أحدث حفلاتها فى أبو ظبي، وهى تستأذن من زوجها الشاعر العراقي فائق حسين قبل خلع العباءة التى كانت ترتديها ، قائلة: “بدي اخلع العباءة بس استأذن زوجي قبل، تمام زوجى”.

وانهالت التعليقات الإيجابية على موقف أصالة اتجاه زوحها ، وجاءت كالاتي: “راقية ، شكلك حلو”.

وقدمت أصالة خلال حفلها فى أبو ظبي العديد من أغانيها المميزة وسط تفاعل كبير.

ألبوم أصالة نصري

طرحت النجمة أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا التعاون الجديد الذي يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.