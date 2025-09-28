رئيس دار الأوبرا يكشف لصدي البلد سبب غياب أنغام و أصالة عن مهرجان الموسيقى العربية (فيديو)

عقدت وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام مؤتمراً صحفياً في السادسة مساء اليوم، بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقامة فى الفترة من 16 حتى25 اكتوبر المقبل ويديرها المايسترو تامر غنيم.

كشف علاء عبد السلام في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري سبب غياب أنغام و إصابة عن مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال 33 و قال

" السبب في عدم وجودهم في المهرجان السنادي هو المواعيد و تم التواصل معاهم لكن المواعيد عندهم غير مناسبة مع المهرجان و المهرجان ملتزم بتوقيت معين كنا نتمني مشاركتهم "



يذكر أن كشف جدول المهرجان عن وجود الفنانة آمال ماهر لإحياء حفل افتتاح الدورة 33، كما يضم الجدول كل من الفنان صابر الرباعي، وائل جسار وهاني شاكر وعلي الحجار وغيرهم.



ويكرم المهرجان هذا العام 11 شخصية فنية وعربية من بينهم الفنانة آمال ماهر والمطرب محمد الحلو والملحن خالد عز وعازف الكولة إبراهيم فتحي وغيرهم.



تأتى الدورة فى إطار عام أم كلثوم بمناسبة مرور 50 عام على رحيلها حيث تم اختيار كوكب الشرق شخصية المهرجان وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة العليا وهم المايسترو أمير عبد المجيد، الدكتور عماد عاشور، النجم محمد الحلو، الشاعر جمال بخيت، الإعلامية جاسمين طه، الدكتور أحمد عاطف، الدكتور سعيد كمال، الأستاذة أماني سعيد، المايسترو الدكتور محمد الموجى، المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، المايسترو احمد عامر والدكتورة شيرين عبد اللطيف رئيس اللجنة العلمية.

يشهد المؤتمر حضور مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية وممثلو مختلف وسائل الاعلام والشبكات الإذاعية.

