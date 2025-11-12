جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك شائعة انتشرت خلال الساعات الأخيرة بخصوص الفنان الكبير محمد صبحي، موضحًا أن ما نشر تسبب في وجع القلب.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الفنان محمد صبحي في حالة صحية غير مستقرة، لكن هو بخير والجميع يتمنى له الشفاء العاجل.

وتحدث الدكتور بهي الدين مرسي، الكاتب والمفكر، عن الأعمال الإنسانية الكثيرة للفنان محمد صبحي، وعن تواصله معه، وقال :" كان هناك احتفالية في أحد مستشفيات سرطان الأطفال، وتم الاتصال بصبحي لدعوته للحضور، لكنه أجاب بأنه لا يستطيع الذهاب لأنه يشعر بالتعب وعشان نروح للأطفال دي لازم نكون بصحة جيدة، وقال كمان إياك أن تذهب وأنت موجوع إلى من يحمل الألم".



ووجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة اعتذار للجمهور وللفنان محمد صبحي، بعد نشرها خبر وفاة الأخير الذي تبين لاحقًا أنه غير صحيح.

وقالت ريهام عبد الغفور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ربنا يخلي الأستاذ صبحي ويبارك في صحته، هو عزيز جدًا عليا، فاتخضيت وتأثرت وكتبت اللي في قلبي على الخبر، الحمد لله طلع مش صحيح، بعتذر عن الاستعجال في النشر، بس ده كان اندفاع من المحبة".