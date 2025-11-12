قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفجارات عنيفة بعد قصف إسرائيلي استهدف بلدات جنوب لبنان
جومانا مراد: أتمنى تجسيد شخصية شجرة الدر.. وأشارك في رمضان 2026 بعمل جديد
جمال شعبان يوضح أسباب تفشي أمراض الفشل الكلوي
تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات
الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادة
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة
ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
فن وثقافة

اندفاع محبة.. ريهام عبد الغفور تعتذر عن نشرها شائعة وفاة محمد صبحي

علا محمد

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور  رسالة اعتذار للجمهور وللفنان محمد صبحي، بعد نشرها خبر وفاة الأخير الذي تبين لاحقًا أنه غير صحيح.

وقالت ريهام عبد الغفور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ربنا يخلي الأستاذ صبحي ويبارك في صحته، هو عزيز جدًا عليا، فاتخضيت وتأثرت وكتبت اللي في قلبي على الخبر، الحمد لله طلع مش صحيح، بعتذر عن الاستعجال في النشر، بس ده كان اندفاع من المحبة".


ومن ناحية أخرى، كان طمأن أدمن الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي، الجمهور على حالته الصحية بعدما دخل العناية المركزة للمرة الثانية، مؤكدًا أنه بخير وبصحة جيدة بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية اللازمة، فكتب في منشور عبر حساب الفنان على فيسبوك: محمد صبحي، بصحة جيدة بفضل الله، وزورته وهو بخير، أجرى الفحوصات اللازمة، ومن المنتظر عودته إلى منزله خلال أيام قليلة إن شاء الله.. نرجو عدم التهويل في هذا الأمر أو تصديق أي شائعات تخص حالته الصحية، شكرًا لكم ولدعائكم المستمر له.

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

