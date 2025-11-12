اندفاع محبة.. ريهام عبد الغفور تعتذر عن نشرها شائعة وفاة محمد صبحي

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة اعتذار للجمهور وللفنان محمد صبحي، بعد نشرها خبر وفاة الأخير الذي تبين لاحقًا أنه غير صحيح.

وقالت ريهام عبد الغفور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ربنا يخلي الأستاذ صبحي ويبارك في صحته، هو عزيز جدًا عليا، فاتخضيت وتأثرت وكتبت اللي في قلبي على الخبر، الحمد لله طلع مش صحيح، بعتذر عن الاستعجال في النشر، بس ده كان اندفاع من المحبة".



ومن ناحية أخرى، كان طمأن أدمن الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي، الجمهور على حالته الصحية بعدما دخل العناية المركزة للمرة الثانية، مؤكدًا أنه بخير وبصحة جيدة بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية اللازمة، فكتب في منشور عبر حساب الفنان على فيسبوك: محمد صبحي، بصحة جيدة بفضل الله، وزورته وهو بخير، أجرى الفحوصات اللازمة، ومن المنتظر عودته إلى منزله خلال أيام قليلة إن شاء الله.. نرجو عدم التهويل في هذا الأمر أو تصديق أي شائعات تخص حالته الصحية، شكرًا لكم ولدعائكم المستمر له.