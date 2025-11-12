قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

محمد صبحي يطمئن جمهوره بشأن حالته الصحية: بصحة جيدة ونرجو عدم التهويل

تقى الجيزاوي

طمأن الفنان محمد صبحي جمهوره بشأن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة خلال الأيام الماضية ، وتداول العديد من الأخبار المغلوطة بشأن تدهور الأمر.

وكتب محمد صبحي منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، “لكل جمهور الفنان محمد صبحي هو بصحة جيدة بفضل الله.. وقد أجري الفحوصات اللازمة ومن المنتظر عودته لمنزله خلال أيام قليلة إن شاء الله… نرجو عدم التهويل في هذا الأمر وعدم تصديق أي شائعات تخص حالته الصحية”.

الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

وشهدت الساعات الأخيرة حالة من القلق في الوسط الفني وبين الجمهور بعد تعرض الفنان الكبير محمد صبحي لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، حيث خضع للعلاج والملاحظة الدقيقة داخل العناية المركزة، في تطور مفاجئ أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول وضعه الصحي، خاصة مع تاريخه الطويل في تقديم الأعمال الهادفة التي شكّلت وجدان ملايين المشاهدين.

وفي تطور إنساني لافت، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة.

كما كلّف الرئيس السيسي بإعداد تقرير مفصّل عن الحالة الصحية للفنان، ومتابعة حالته بشكل مستمر.

