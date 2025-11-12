قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات الجمارك
القناة 12 الإسرائيلية: اعتقال ضابط برتبة لواء والتحقيق معه بشبهة خيانة الأمانة
كيفية إبطال سحر المقابر والأعمال المدفونة مع الموتى؟.. بـ 3 أشياء
انقلب السحر على الساحر | هند الضاوي: أفيخاي أدرعي خارج الخدمة خلال 6 أشهر.. لهذا السبب
وزير الخارجية: دور مصر مستمر لتخفيف معاناة الأشقاء الفارين من الصراعات العربية والإفريقية
نسيوه داخل الشقة.. انتشال جثمان شاب أسفل عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية
دينا أبو الخير توضح حكم الشبكة والهدايا بعد فسخ الخطوبة
فن وثقافة

أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي

نجلاء سليمان

نفى الفنان أشرف زكي، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، وفاة الفنان محمد صبحي، وذلك بعد انتشار شائعات عن رحيله خلال الساعات الماضية.

وطمأن الفنان محمد صبحي جمهوره اليوم بشأن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة خلال الأيام الماضية، وتداول العديد من الأخبار المغلوطة بشأن تدهور الأمر.

وكتب الحساب الرسمي للفنان محمد صبحي على “فيس بوك”، منشورا: “لكل جمهور الفنان محمد صبحي هو بصحة جيدة بفضل الله.. وقد أجرى الفحوصات اللازمة ومن المنتظر عودته لمنزله خلال أيام قليلة إن شاء الله… نرجو عدم التهويل في هذا الأمر، وعدم تصديق أي شائعات تخص حالته الصحية”.

الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

وشهدت الساعات الأخيرة حالة من القلق في الوسط الفني وبين الجمهور بعد تعرض الفنان الكبير محمد صبحي لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، حيث خضع للعلاج والملاحظة الدقيقة داخل العناية المركزة، في تطور مفاجئ أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول وضعه الصحي، خاصة مع تاريخه الطويل في تقديم الأعمال الهادفة التي شكّلت وجدان ملايين المشاهدين.

وفي تطور إنساني لافت، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة.

كما كلّف الرئيس السيسي بإعداد تقرير مفصّل عن الحالة الصحية للفنان، ومتابعة حالته بشكل مستمر.

محمد صبحي اشرف زكي الحالة الصحية لمحمد صبحي

