نقابة المهن التمثيلية تنفي خبر وفاة الفنان محمد صبحي

نفت نقابة المهن التمثيلية ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الفنان الكبير محمد صبحي، وتؤكد أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

وتوضح النقابة أن الفنان القدير محمد صبحي يتمتع بحالة صحية مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، متمنية له الشفاء العاجل ودوام الصحة والإبداع والتألق.

وتُهيب نقابة المهن التمثيلية بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في تداول الأخبار، خاصة تلك التي تمس حياة الفنانين، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير القلق بين الجمهور وأسر الفنانين.

وتؤكد النقابة أنها الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إصدار البيانات المتعلقة بأعضائها، داعية الجميع إلى التأكد من المعلومات من مصادرها الصحيحة والموثوقة.