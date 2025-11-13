ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

رنا عصمت

حرصت الفنانة ميريهان حسين على حضور افتتاح الدورة ٤٦ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي .

وتألقت ميريهان حسين بفستان ملفت باللون الاخضر الفاتح وهو ما كشف عن جمالها و إناقتها على السجادة الحمراء.

ونسقت ميريهان حسين مع هذه الاطلالة بعض المجوهرات و حقيبة صغيرة باللون الفضى.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على حضور الافتتاح: ليلى علوي، يسرا ، درة، ميريهان حسين، أحمد السقا ، أحمد مجدي ، صبري فواز ، ليلى عز العرب ، وهاجر الشرنوبي.


 

ومن المقرر أن يكرم اليوم عدد من الفنانين منهم الفنان خالد النبوي، بجائزة فاتن حمامة للتميز ، فيما يتم منح المخرج الكبير عمر عبد العزيز جائزة الهرم الذهبي، كما سيتم تكريم مدير التصوير السينمائي الكبير محمود عبد السميع بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر. 


 

بالصور

