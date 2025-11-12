إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

كأنه مازال حاضرا بيننا لم يغب. ساكنا فينا لم يرحل. متحركا معنا ولم يقعد. سابقا لنا ولم يتعب. ومتقدما علينا ولم يتأخر. يتطلع لما فيه الخير لوطنه. ويعمل لما يحقق مصالحه ويحفظ حقوقه. يعلو صوته محذرا. ويتوعد المفرطين مهددا. ويذكر الغافلين موجها. إذ كان يدرك بنفسه حقائق السياسة، ومتاهات التفاوض. ويعرف خاتمة المقاومة. ومآل الاستسلام. ويعرف حقيقة عدوه. ويملك القدرة علي تحديد نقاط ضعفه. ومواضع الخلل عنده. ومعرفة عوامل قوته، وأسباب تفوقه وتقدمه. إذ كان يحسن قراءته. ولا تخيب فيه نظرته. فأعيا العدو يقظته. وأقلقه وعيه. وأربكه سعيه. فظن أنه يستطيع تغييبه. ويقوي علي تعطيل فكره. والحد من انتشار فلسفته المقاومة. منذ ولادته، وحتي استشهاده. كأن فلسطين كانت علي موعد مستمر معه، ومع ذاتها. فقد حمل ياسر عرفات، في مسيرة حياته كلها، فلسطين وطنا وقضية. أملا وهما. حملها والتصق بها، إلي درجة صار فيها الاسمان مترادفين لسنوات طويلة. قائد الميدان والسياسة. في ذكراه الـ 21، يستحضر الفلسطينيين، اليوم زعيمهم، وهم يعيشون بين إبادة في غزة وحصار محكم في الضفة. فأي خيارات كان سيتخذها "الختيار"، اليوم؟ متي كان سيحمل البندقية؟ وأين كان سيرفع غصن الزيتون؟ وكيف كان ليقيم واقع الدولة، التي كرس حياته لاستعادتها من براثن الاحتلال؟ في كل الأحوال، لم يعد زعيم الثورة بيننا. لكن الثورة فكرة، والفكرة لا تموت.

الاسم الحركي حين يقترن ببندقية الفدائي، وكفاح شعب لأجل الحرية. عندما تسبق الصفة الموصوف. أحد ألقاب فلسطين، المستحيل في الدرب الطويل. من القدس العاصمة، إلي منافي الشتات. حين تتحول الكوفية عنوانا. وعلي كتفيه جغرافيا وطن، وفي عينيه خريطة العالم. تلخصها مسافة بين رام الله والرملة، أو من الخليل إلي الجليل. عرفات، الثائر علي النكبة إلي خنادق الثورة. ومنها إلي حلم الدولة. المؤسس مع رفاقه حركة التحرر والتحرير. هكذا أرادها فعلا جماهيريا، تضم كل التوجهات والطبقات. أزقة المخيمات تشهد، كما شوارع يافا. والشعار ثورة حتي النصر. في معركة الكرامة، تعرفت عليه الجبال والوديان. وفي بيروت الحصار والثبات. ولأن السياسة انعكاس للميدان، حمل بيده بندقية، وبالأخري غصن زيتون. معلنا نريد دولة علي أي مساحة من فلسطين. ليس من أجل المساومة. إنما للمقاومة. عرفات، قائد المرحلة الأطول، صانع الأمل والهوية. ومؤسس النظام الفلسطيني. هو قبطان الوحدة. وإن اختلف معه أحد فلم يختلف عليه. أبو عمار، أبو الفلسطينيين. حين يتماها الشعب مع القائد والعكس. ولذلك يبقي السؤال دائما، ماذا لو أن "الختيار"، موجود. ماذا يفعل وكيف يتصرف؟. ولعل الفلسطينيين تذكروه أكثر في عامي الإبادة. وهو من فدي بالدم والروح فلسطين وشعبها. وهنا يعرف الأبطال. جنازة المرء شاهد له وعليه. في ثلاث قارات تنقل الجثمان، ليلتحف تراب فلسطين، أرض ميعاده. لكن ياسر عرفات، لم يرحل. فحضوره طاغ رغم الغياب.