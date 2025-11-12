قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
خالد أبو بكر: الجهود الدبلوماسية المصرية بالسودان فخر للأجيال القادمة
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليست مهتمة ببناء قاعدة عسكرية في قطاع غزة
مصيرنا واحد.. وزير الخارجية: التنسيق المصري السوداني قوي وصلب وعلى أعلى مستوى
وزير الخارجية: لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا للقانون الدولي
ننشر تفاصيل التحقيق بمدرسة التجمع اليوم وكواليس قرار وضعها تحت إشراف التعليم
من أمراض القلوب.. دينا أبو الخير: الغفلة عن ذكر الله أخطر من وساوس الشيطان |فيديو
وزير الخارجية: إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر خارطة طريق لإنقاذ السودان
هل يجوز بيع الأب هدية ذهبية أُهديت لطفله الصغير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
الحكومة: إعلان خلو مصر من التراكوما شهادة جديدة على جهود تحسين الرعاية الصحية
وزير الخارجية: الاهتمام العالمي بما يحدث في السودان يكاد يكون منعدمًا | فيديو
إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

إبراهيم النجار
إبراهيم النجار
إبراهيم النجار

كأنه مازال حاضرا بيننا لم يغب. ساكنا فينا لم يرحل. متحركا معنا ولم يقعد. سابقا لنا ولم يتعب. ومتقدما علينا ولم يتأخر. يتطلع لما فيه الخير لوطنه. ويعمل لما يحقق مصالحه ويحفظ حقوقه. يعلو صوته محذرا. ويتوعد المفرطين مهددا. ويذكر الغافلين موجها. إذ كان يدرك بنفسه حقائق السياسة، ومتاهات التفاوض. ويعرف خاتمة المقاومة. ومآل الاستسلام. ويعرف حقيقة عدوه. ويملك القدرة علي تحديد نقاط ضعفه. ومواضع الخلل عنده. ومعرفة عوامل قوته، وأسباب تفوقه وتقدمه. إذ كان يحسن قراءته. ولا تخيب فيه نظرته. فأعيا العدو يقظته. وأقلقه وعيه. وأربكه سعيه. فظن أنه يستطيع تغييبه. ويقوي علي تعطيل فكره. والحد من انتشار فلسفته المقاومة. منذ ولادته، وحتي استشهاده. كأن فلسطين كانت علي موعد مستمر معه، ومع ذاتها. فقد حمل ياسر عرفات، في مسيرة حياته كلها، فلسطين وطنا وقضية. أملا وهما. حملها والتصق بها، إلي درجة صار فيها الاسمان مترادفين لسنوات طويلة. قائد الميدان والسياسة. في ذكراه الـ 21، يستحضر الفلسطينيين، اليوم زعيمهم، وهم يعيشون بين إبادة في غزة وحصار محكم في الضفة. فأي خيارات كان سيتخذها "الختيار"، اليوم؟ متي كان سيحمل البندقية؟ وأين كان سيرفع غصن الزيتون؟ وكيف كان ليقيم واقع الدولة، التي كرس حياته لاستعادتها من براثن الاحتلال؟ في كل الأحوال، لم يعد زعيم الثورة بيننا. لكن الثورة فكرة، والفكرة لا تموت.
الاسم الحركي حين يقترن ببندقية الفدائي، وكفاح شعب لأجل الحرية. عندما تسبق الصفة الموصوف. أحد ألقاب فلسطين، المستحيل في الدرب الطويل. من القدس العاصمة، إلي منافي الشتات. حين تتحول الكوفية عنوانا. وعلي كتفيه جغرافيا وطن، وفي عينيه خريطة العالم. تلخصها مسافة بين رام الله والرملة، أو من الخليل إلي الجليل. عرفات، الثائر علي النكبة إلي خنادق الثورة. ومنها إلي حلم الدولة. المؤسس مع رفاقه حركة التحرر والتحرير. هكذا أرادها فعلا جماهيريا، تضم كل التوجهات والطبقات. أزقة المخيمات تشهد، كما شوارع يافا. والشعار ثورة حتي النصر. في معركة الكرامة، تعرفت عليه الجبال والوديان. وفي بيروت الحصار والثبات. ولأن السياسة انعكاس للميدان، حمل بيده بندقية، وبالأخري غصن زيتون. معلنا نريد دولة علي أي مساحة من فلسطين. ليس من أجل المساومة. إنما للمقاومة. عرفات، قائد المرحلة الأطول، صانع الأمل والهوية. ومؤسس النظام الفلسطيني. هو قبطان الوحدة. وإن اختلف معه أحد فلم يختلف عليه. أبو عمار، أبو الفلسطينيين. حين يتماها الشعب مع القائد والعكس. ولذلك يبقي السؤال دائما، ماذا لو أن "الختيار"، موجود. ماذا يفعل وكيف يتصرف؟. ولعل الفلسطينيين تذكروه أكثر في عامي الإبادة. وهو من فدي بالدم والروح فلسطين وشعبها. وهنا يعرف الأبطال. جنازة المرء شاهد له وعليه. في ثلاث قارات تنقل الجثمان، ليلتحف تراب فلسطين، أرض ميعاده. لكن ياسر عرفات، لم يرحل. فحضوره طاغ رغم الغياب.

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

انتخابات مجلس النواب المصري

بعثة جامعة الدول العربية تشيد بالتنظيم الجيد للعملية الانتخابية في مصر

الولايات المتحدة تقرب قواتها من فنزويلا

طبول الحرب تقرع.. الولايات المتحدة تقرب قواتها من فنزويلا وكاراكاس تعلن تعبئة عسكرية شاملة

أرشيفية

واشنطن: سنستخدم كل الوسائل لتعطيل برامج إيران للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

هنادي مهنا رفقة زوجها أحمد خالد صالح في افتتاح مهرجان القاهرة

وصلت لـ 600 ألف جنيه.. تخفيضات لـ أسعار 5 سيارات زيرو في مصر

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

المزيد