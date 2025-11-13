هل تعليق صور الميت حرام؟.. انتبه لهذا الشرط إذا كانت الصورة لأمك

لاشك أن السؤال عن هل تعليق صور الميت حرام ؟، يعد من أهم المسائل التي ينبغي أن يعرفها كثيرون، خاصة أن تعليق صور المتوفي من العادات الشائعة رغم تعدد الأسباب، حيث قد يكون تعليق صور المتوفي من باب تذكرة أو تخليد لذكراه أو شعور بالافتقاد أو حتى التماسًا للدعاء له بالرحمة، ولعل هذا ما يوجب الوقوف على حقيقة هل تعليق صور الميت حرام ؟.

هل تعليق صور الميت حرام

قالت دار الإفتاء المصرية ، عن تعليق صور المتوفى من الأب أو الأم أو الأحبة تلمسا للدعاء له بالرحمة، إنه يجوزُ للأحياء شرعًا تعليقُ صورِ ذويهم المتوفين.

وأوضحت الإفتاء" في إجابتها عن سؤال : ( هل تعليق صور الميت حرام ؟ وما حكم الشرع في تعليقه صور أبيه وأمه المتوفَّيَيْنِ في مدخل شقته؛ تلمسًا للدعاء بالرحمة والمغفرة لهما مِنْ كل مَنْ يراهما عند دخول بيته؛ حيث إن هناك من أخبره بأن ذلك حرام)، أنَّه يجوزُ لك شرعًا تعليقُ صورِ أبيك وأمِّك لهذا الغرضِ النبيلِ ما دامت صورةُ أمِّك مُحتشمة.

وأشارت إلى أنه لا يَضُرُّ في ذلك كونُ الصورِ كاملةً أو غيرَ كاملةٍ، وليس ذلك حرامًا كما أخبرك بعضهم، منوهًا بأنه لا بأس بتداولِ الصورِ الفوتوغرافية أو تعليقِها للإنسانِ والحيوان أو أي كائن.

وأضافت أنه ليس فيها المضاهاةُ لخلقِ اللهِ التي وردَ فيها الوعيدُ للمصوِّرين، وذلك ما لم تكن الصورُ عاريةً أو تدعو للفتنةِ؛ لأنَّ المقصودَ بالتصويرِ المُتَوَعَّدِ عليه في الحديث هو صنعُ التماثيل الكاملة التي تتحقَّق فيها المضاهاةُ لخلق الله تعالى.

ولفتت إلى أن التصويرُ الفوتوغرافي وإن سُمِّيَ تصويرًا فإنَّه ليس حرامًا؛ لعدمِ وجودِ هذه العلة فيه، والحكمُ يدورُ مع علَّتِهِ وجودًا وعدمًا، وهو في حقيقته حبسٌ للظل ولا يُسَمَّى تصويرًا إلا مجازًا، والعبرةُ في الأحكامِ بالمُسَمَّيَات لا بالأسماءِ.

الاحتفاظ بمتعلقات المتوفي

وبين الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يحق لأي شخص أن يحرم أحد الورثة من حقه في تركة المتوفى، حتى ولو كان المتوفى ذاته، منوهًا إلى أنه حتى الوصية لا تجوز إلا في الثلث.

وأفاد "وسام" عن حكم الاحتفاظ بملابس الميت ، بأن ملابس المتوفى وأغراضه ومتعلقاته الشخصية تصبح ميراثًا حال موته، حيث إن ملابس الميت هي أشياء ومتعلقات خاصة كان يملكها في حياته.

وأردف: لذا بمجرد وفاته أصبحت ميراثًا، ويكون للورثة حق التصرف في هذه الثياب، وبناء عليه، فإن ملابس المتوفى ومتعلقاته الشخصية تدخل ضمن تركة المتوفى، وتوزع على مستحقي الميراث، إلا أن يعفوا، لذا فإن الاحتفاظ بملابس الميت وأغراضه ومتعلقاته الشخصية دون علم أو إذن الورثة غير جائز.

أدعية الميت

قد ورد دعاء للمتوفي يبدل عذاب القبر إلى نعيم ، في الأثر بين مجموعة كبيرة من الأدعية المأثورة للمتوفي الواردة في السُنة النبوية الشريفة ، عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، فكثرت الصيغ لـأفضل دعاء للميت يبدل عذاب القبر بنعيم ، ومنها :

• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها، اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره ، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين.

• اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

• اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

• اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ

• يامن تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، و منقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارته و نجدته في قبره ورحمته وتسلية اهله وسلوانهم.

• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

• سبحانك اللهم ربنا أفتح أبواب رحمتك و حسن عفوك و فضلك ورأفتك على متوفانا الذي أرددناه إليك حين كتبت عليه الأجل، اللهم أكرمه بدعائنا لك و قبلها رحمتك التي لا نهاية لها.

• اللهم أنت ربه وأنت خلقته، وأنت رزقته وأنت هديته للإسلام، وأنت قبضت روحه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه.

• يا الله اغفر له بعدد قطرات دمه وأكثر منها، اللهم إنا نحسبه عندك شهيدا فاجعله كذلك برحمتك ومنّك يا كريم.

• اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

• اللهم غفرانك وفضلك على ميتنا و حسن عاقبتك وثباتك عليه وتثبيتك إياه في قبره.

• يا راحم الحي ورازقه ارحم الميت واغفر له وثبته يا رحيم.

• يا ربنا و بارئنا نرجو إجابتك حسن ظننا فيك في غفرانك التام وعفوك عنه، وأن تريحه من سوء ما قدم و تنجيه بأقل ما أنجز و تعفو بعفوك ورضاك الجميل والسمح يا من دعوتنا إلى السمح والعفو وانت خير من اتصف بهما و لك المثل الأعلى.

• اللهم اغفر له وارحمه ، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار.

• يا أغفر من غفر وأرحم من رحم وأكرم من الكرماء وأعلم من العلماء نسألك ونستعطفك أن ترحمه وترحمها في عداد الصالحين، وأن تمحو عنها السيئات والذنب بإيمانهم بك ورجاءهم عفوك، لا إله إلا أنت.

• اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرًا مما خرج منه

• اللهم اغفر لفلان فإنه عبدك الذي كان بيننا منذ قليل، وصبرنا على فراقه و لا تجزعنا فيه يا من إذا قدر لطف وعفا.

• يا مغيث السائلين نسألك ان ترحم ميتنا وأموات المؤمنين والمسلمين في كل مكان، اللهم إنا نجهزه للقائك فأفرحه بلقائك واجعله ممن تقبلهم في أهل النعيم.

• يا ربنا لا إله إلا أنت، رحيم عفو محيي مميت أحييتنا من عدم وتميتنا حين الآجل، اللهم إنا نسألك أنت تكرمه كما أكرمته في الدنيا بجميل عفوك وسترك ورحمتك.

• اللهم زده سرورا على سروره وبيض وجهه عند لقائك.

• يا الله لك الشكر حتى ترضى و منك نرجو حسن الجزاء والجوار والمثابة و العافية من فتن الدنيا والآخرة لميتنا وحينا و أهلنا وكافة من آمن بك وارتضاك ربا ورضى بدينك ونبيك رسولك.

• اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك مستبشرين به ومستبشرا بهم.

• يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياء على ميتنا و من يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

• يا الله ارحم عزيزنا، وأكرمه بموته كما أنعمت عليه في الحياة، اللهم عجل له بالخيرات يراها، وألهم أهله الصبر على ما أصابهم وأخلفهم الأكثر خيرا والأفضل للقرب منك و من ثوابك ورحمتك.

• اللَّهم اغفر لِحَيِّنَا وَميِّتِنا ، وَصَغيرنا وَكَبيرِنَا ، وذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وشَاهِدِنا وَغائِبنَا . اللَّهُمَّ منْ أَحْيَيْتَه منَّا فأَحْيِه على الإسْلامِ ، وَمَنْ توَفَّيْتَه منَّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإيمانِ ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ “.

• يا رحيمنا يا من لا تصعب عليه أصغر صغيرة ولا أكبر كبيرة هون عليه سكرات الموت، و أرحمه عند القبض، وفرحه بعد الاحتضار بلقائك.