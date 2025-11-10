هل العين فلقت حجر الليثي والحسد سبب موته وابنه؟.. الإفتاء تحذر

لعل حادثة المطرب إسماعيل الليثي ووفاته لاحقًا بنجله الصغير ، والتي أثيرت الشبهات حول أن العين هي سبب الوفاة، فهذا ما طرح السؤال عن هل الحسد يسبب الموت؟، حيث تم تناقل أنباء واقعة وفاته بعد ابنه تحت عبارات العين فلقت الحجر ، وقد أشارت أصابع الاتهام نحو الحسد وهو ما يطرح السؤال عن هل الحسد والعين يسبب الموت ؟.

هل الحسد والعين يسبب الموت

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوقاية من الحسد تتحقق بالاعتماد على الأذكار والقرآن، محذرًا من الغوص في التفكير بأن كل حادثة مؤسفة تحدث بسبب الحسد.

وأوضح " وسام" في إجابته عن سؤال هل الحسد والعين يسبب الموت ؟، أنه لا يجوز الربط بين الموت والحسد على الإطلاق، فهذا التفكير يشجع على خلق عقلية خرافية تجعلنا نلصق كل ما يحدث لنا بالسحر والحسد، منوهًا بأن المقصود من ذكر الحسد في القرآن الكريم هو تربية النفوس على الطهارة والنقاء.

وتابع: وليس لإثارة مخاوف غير واقعية أو التسبب في نشر أفكار خرافية، لافتًا إلى أن الحسد قد يؤدي إلى الموت في بعض الحالات، ولكنه شدد على أن الربط المباشر بين شخص معين وموت آخر بسبب حسده له غير جائز.

وأكد على أهمية عدم الانسياق خلف هذه المفاهيم، لأن ذلك يؤدي إلى نشر ثقافة الخوف والتشاؤم، بدلاً من تعزيز الثقة بالله والاعتماد على ذكره، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل للوقاية من الحسد هو الاعتماد على القرآن والأذكار، مثل قراءة الفاتحة والمعوذتين والإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عن التفكير بأن كل ما يحدث لنا هو بسبب الحسد أو السحر.

وأفاد بأن التحصن بذكر الله تعالى وبالأدعية من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس المؤمنين، ويبعد عنهم الخوف من تأثير الحسد أو العين، مع التشديد على أهمية تجنب نشر الخرافات وتعزيز الوعي الديني السليم.

ورد أن الحسد مرض عظيم وداء خطير يصيب الحاسد نفسه فيأخذه الهم والغم؛ بل ربما يجن ويأخذه الخبال أو يقتل نفسه حسدًا لنعمة عند غيره؛ ولذا قال الحسن البصري رحمه الله: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد نفس دائم وحزن لازم وعبرة لا تنفد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «لا تعادوا نعم الله! قيل له: ومن يعادي نعم الله ؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله».

وثبت في حديث نبوي أن الحسد يسبب الموت، وقد ورد ذلك في حديث صحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا» رواه مسلم ( 2188).

وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: “أَكْثرُ مَن يموتُ مِن أمَّتي بعدَ قضاءِ اللَّهِ وقدرِهِ بالأنفسِ أيْ العَينِ”، أخرجه البزار كما في ((كشف الأستار)) (3/ 404)، والطيالسي في ((مسنده)) (3/ 317)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (7/ 338). مع اختلاف يسير في اللفظ.

وورد أن الصحابي سهل بن حنيف كان يغتسل ولون بشرته أبيض، فقال عامر بن ربيعة جلده كاللبن، فخر سهل بن حنيف مخشيًا عليه، فذهب به بعض الصحابة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ هَلا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرّاَكْتَ».

كيفية التحصين من الحسد

وأوصى الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العالم الأزهري، بمجموعة من الوسائل للتحصين من الحسد، موضحًا أن أفضل الطرق لذلك تشمل ذكر الله تعالى بشكل مستمر، سواء بترديد اسم الله أو بالدعاء بقول "يا الله"، وقراءة سورتي الفلق والناس والفاتحة وآية الكرسي.

ونبه " مختار" إلى تجربة عملية تتمثل في قراءة سورة الإخلاص (الصمد) 11 مرة، مستشهدًا بقصة الصحابي أبو الدرداء، حيث جاءه رجل ليخبره بأن بيته قد احترق، فرد عليه أبو الدرداء بثقة قائلاً: "ما احترق بيتي". وعندما أخبره آخرون بنفس الخبر، أجاب بنفس الثقة. وعندما تبين أن النار وصلت إلى منزله ثم انطفأت، برر أبو الدرداء هذا الأمر بأذكارٍ سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي من شأنها أن تحمي من المصائب.

وأردف : وتشمل هذه الأذكار دعاءً جاء فيه: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت، وأنت رب العرش الكريم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم."

كيفية علاج النبي للمحسود

ورد عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِشِعْبِ الْخَرَّارِ مِنَ الْجُحْفَةِ، اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَكَانَ رَجُلًا أَبْيَضَ، حَسَنَ الْجِسْمِ وَالْجِلْدِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَخُو بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ، وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ!! فَلُبِطَ بِسَهْل، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ؟ وَاللهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَمَا يُفِيقُ، قَالَ: «هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ؟»، قَالُوا: نَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ هَلَّا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ؟»، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اغْتَسِلْ لَهُ»، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ،– 356).

علامات الحسد

حدد علماء علامات الحسد والعين ، التي إن وجدت في شخص يعلم أنه محسود وعليه أن يرقي نفسه بالقرآن الكريم الرقية الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الحسد مذكور في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

ولم يذكر القرآن علامات الحسد بل ذكرها علماء من خلال الأعراض التي تظهر على المحسود، وعلينا أن نحصن أنفسنا بالأذكار والأدعية وقراءة القرآن الكريم، وخاصة سورة البقرة التي تبطل أي سحر أو حسد.

حقيقة الإصابة بالعين والحسد

لا تكون الإصابة بالعين و السحر إلّا بقضاء وقدر الله سبحانه، فلا يمكن للعين أن تسبق القدر، حيث قال الرسول - صلّى الله عليه وسلّم-: «لو كان شيءٌ سابَق القدرَ لسبقَتْه العَيْنُ»، كما لا بدّ للعبد المؤمن إحسان الظن بالله وحُسن التوكّل عليه، فلن يصيب العبد إلّا ما كتب الله عليه، فلو اجتمع جميع البشر على أن يصيبوه بشيءٍ لا يمكن لهم أن يصيبوه إلّا بما قدّره الله له.

وقد جاء التحذير منه والتهديد الشديد لفاعله، فالساحر يستحقّ اللعنة؛ لأنّه من المُفسدين في الأرض، قال- تعالى-: «فَلَمّا أَلقَوا قالَ موسى ما جِئتُم بِهِ السِّحرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصلِحُ عَمَلَ المُفسِدينَ»، ورغم ذلك لا زال بعض ضِعاف الإيمان يلجؤون إلى عمل السّحر؛ لأذيّة عباد الله، وقد أقرّ الإسلام حقيقة السِّحر وتأثيره على المسحور، وبيّن العلماء والمختصّون سُبُلَ تحصين النفس من هذا الخطر، وطُرُقَ التّخلص من السّحر الواقع وشرّه.