كيفية التحصين من الحسد والسحر.. 3 أعمال تحفظ البيت وأهله من كل شر

يحرص كثير من المسلمين على حماية بيوتهم وأسرهم من الحسد والسحر، امتثالًا لتعاليم الإسلام التي دعت إلى التحصين من الحسد والسحر بالأذكار والعبادات المشروعة، فالدين الحنيف جعل من الذكر والصلاة وتلاوة القرآن درعًا واقيًا من كل شر، وفي السطور التالية نتعرف على كيفية التحصين من الحسد والسحر بـ 3 أعمال تحفظ البيوت وأهلها.

كيفية التحصين من الحسد والسحر

وفي هذا السياق، قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن التحصين من الحسد والسحر يكون بالأعمال المشروعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن الصلاة نور وأن البيت الذي يكثر فيه أهله من الصلاة لا تدخله الظلمات.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن قراءة سورة البقرة من أهم أسباب الوقاية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم "إن البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين".

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمداومة على هذه العبادات من أسباب حفظ البيوت وأهلها من كل شر.

كيف ترقى نفسك من الحسد والسحر؟

أولًا: توضأ.

ثانيًا: تصلى ركعتين لطلب الشفاء من الله.

ثالثًا: تجلس على المصلى وتقرأ الفاتحة وترقي نفسكبها وتقرأ آية الكرسي وتقرأ «سورة الإخلاص قل هو الله أحد» «وسورة الفلق» و«سورة الناس» وتنفث فى كفيك بالإخلاص والمعوذتين وتمسح جسدك كله وتبدأ بالرأس والوجه وما يتلو ذلك من جسدك تفعل ذلك ثلاث مرات.

رابعًأ: تقول: «أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّةِ، مِن كُلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ ، ومِن كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» (3 مَرَّاتٍ).

خامسًا: «أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّاتِ مِن شرِّ ما خَلق» (3 مَرَّاتٍ)

سادسًا: «بسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (3 مَرَّاتٍ)

سابعًا: ضع يدك اليمنى «الكف الأيمن» على مكان الألم وقل بسم الله ثلاث مرات ثم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»، سبع مرات، فعن أَبي عبد اللَّهِ عثمانَ بنِ العَاصِ ، رضي اللَّه عنه أَنه شَكا إِلى رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وَجعًا يجِدُهُ في جَسدِهِ، فقال له رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «ضَعْ يَدَكَ عَلى الذي يَأْلَمُ مِن جَسَدِكَ وَقلْ: بِسمِ اللَّهِ ثَلاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحاذِرُ» رواه مسلم.