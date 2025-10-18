قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية التحصين من الحسد والسحر.. 3 أعمال تحفظ البيت وأهله من كل شر
العربي للدراسات: إسرائيل تمارس سياستها العدوانية تجاه لبنان وسوريا وقطاع غزة وفق رؤية وجودية
مواصفات هيونداي توسان 2025 في السوق السعودي.. وكم سعرها؟
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة
بعد 23 عاما من الطلاق .. أسير فلسطيني يعيد الزواج من زوجته مرة ثانية
استشهاد 11 فلسطينياً بنيران الاحتلال خلال عودتهم للمنازل
ماجد الكدواني: كواليس «فيها إيه يعني» مختلفة ومليانة طاقة
الداخلية تكشف حقيقة تعدى بلطجى على بائع خضروات بالعياط
ترامب: زيلينسكي منفتح على الحوار من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا
حان الوقت لوقف القتـ ل .. ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن مشروعه الفني مع محمد رمضان
أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو

أحمد مراد
أحمد مراد

أكد الكاتب والروائي أحمد مراد أن الأديب الكبير نجيب محفوظ كان له تأثير كبير عليه منذ طفولته، معتبرًا إياه الأب الروحي الذي شكّل وعيه الأدبي المبكر.

و أوضح أحمد مراد في لقاء خاص مع ‏الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج سبوت لايت ‏المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً : «نجيب محفوظ، تجربة 30 رواية على مدى عمر 90 سنة، هو رجل مهم جدًا جدًا، وحصل على جائزة نوبل وهي جائزة كبيرة جدًا وغير متكررة أبدًا.. وفي نفس الوقت كتاباته تحتوي على شخوص وليس أبطال.. يستطيع أن يكتب شخصية مثيرة جدًا وغريبة، وهو رجل لديه خيال واسع ولغة مهمة جدًا، فأنا اعتبره بصراحة ربّاني أدبيًا منذ الصغر».

وأضاف مراد أن إعجابه بنجيب محفوظ لا يعني أنه تأثر بأسلوبه في الكتابة أو حاول تقليده، موضحًا: «ليس من الضروري أن أتأثر به لأصبح مثله، أنا أحببته، وقد فتح لي أساليب كثيرة لأتعلم منها، لكن ما يخرج من الإنسان يكون نابعًا منه نحن نتاج ما نأكل وما نقرأ.. أنا لم أنشأ مثل الأستاذ نجيب محفوظ، ولا في نفس مكانه أو ظروفه، ولم أرَ ما رآه، هو بالطبع يمتلك تجربة ثرية جدًا، وأنا لا أُقارن به، فقد شهد كل شيء، من ثورة 1919 حتى وقت متأخر، ولا مجال للمقارنة بتجربته أو جوائزه».

وتحدث مراد أيضًا عن الكُتّاب العالميين الذين تركوا بصمة في مسيرته الأدبية، مشيرًا إلى إعجابه الشديد بالكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز، قائلاً: «تشارلز ديكنز جدًا، نعم بالطبع. هو كاتب مهم جدًا، وأعتقد أنه من برج الدلو، مثلي».

كما أشار إلى إعجابه بعدد من الكُتّاب الآخرين الذين يعتبرهم من رموز الأدب العالمي، قائلًا: «فيرجينيا وولف كانت مهمة جدًا، وكذلك إرنست همنغواي.. أعتقد أن هناك جيلًا من الكُتّاب عندما نقرأ لهم بتمعن، نجد أن الموضوع مختلف تمامًا».

وفي سياق آخر، تحدث أحمد مراد عن صفات مواليد برج الدلو، مؤكدًا أنه يشعر بارتباط واضح بين هذا البرج والخيال الإبداعي، موضحًا: «نحن نحب الكتابة جدًا والخيال الواسع، مثل لويس كارول، الذي كتب “أليس في بلاد العجائب” كان من برج الدلو، فأنا أعتقد أن هناك ارتباطًا فعليًا بين برج الدلو والكتابة، خاصة الخيال، لأنه خيال لا محدود يتجاوز المألوف».

واختتم أحمد مراد حديثه بمثال من أعماله، مؤكدًا أن هذا النوع من الخيال الحر هو ما يميز إبداعه الأدبي، قائلًا: «ولهذا السبب قد تجد حوتًا يسبح في السماء في “الفيل الأزرق 2”».

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي

زيلنسكي : لم أبحث مع ترامب ضرب المنشآت النووية الروسية

حماس

حماس: مطلوب من جميع الأطراف دفع الاحتلال للالتزام بالاتفاق ووقف الخروقات

الصليب الأحمر يتسلم جثمان إسرائيلي

القسام تعلن تسليم جثة إسرائيلية جديدة للصليب الأحمر

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

روجينا

روجينا تخطف الأضواء بفستان جريء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

