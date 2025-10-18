أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن مشروعه الفني مع محمد رمضان

كشف الكاتب والسيناريست أحمد مراد عن تفاصيل جديدة تتعلق بأعماله القادمة، مؤكدًا أن رواية “لوكاندة بير الوطاويط” لم تتحول بعد إلى فيلم سينمائي، وأنها لا تزال في مرحلة التطوير.

وأوضح أحمد مراد في لقاء خاص مع الإعلامية شرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: «هناك بالفعل خطة لتحويل “لوكاندة بير الوطاويط” إلى فيلم، ولكن العمل ما زال في مرحلة التطوير، ولم يُصبح جاهزًا للتنفيذ بعد، نحن نسعى بالتأكيد لأن تتحول الرواية إلى فيلم، ولكن لكل عمل جدول زمني محدد، فالمشروعات الفنية تحتاج إلى وقت طويل من التحضير والتصوير والإنتاج قبل أن تخرج إلى الجمهور».

وأوضح الكاتب أحمد مراد أن التعاون المنتظر بينه وبين الفنان محمد رمضان لا يتعلق برواية «لوكاندة بير الوطاويط»، مشيرًا إلى أنهما يعملان على مشروع مختلف تمامًا، قائلاً: «هناك مشروع جديد بيني وبين محمد رمضان، لكنه لا يرتبط بالرواية إطلاقًا.. نحن نعمل على فكرة جديدة كليًا، وما زلنا في مرحلة الكتابة حاليًا».

وأضاف أحمد مراد، قائلاً: «نحن نسير بخطة منظمة في تنفيذ أعمالنا، فبعد الانتهاء من “الست” نبدأ العمل على “الفيل الأزرق”، لا يمكننا تنفيذ أكثر من مشروع في الوقت نفسه، لأن كل عمل يحتاج إلى تركيز وجهد كبير».

وعن تفاصيل التعاون مع محمد رمضان، قال مراد مبتسمًا: «تفاصيل المشروع ستكون مفاجأة، وسيتم الإعلان عنها رسميًا عندما تكتمل التحضيرات والإنتاج. لكن ما يمكنني قوله الآن أن العمل يُكتب في الوقت الحالي».

وأكد أحمد مراد أن النجم محمد رمضان يسعى إلى خوض مناطق جديدة في التمثيل، موضحًا: «محمد رمضان بالفعل يعمل على اكتشاف مساحات مختلفة داخله كممثل، ويحاول العودة إلى مناطق في الأداء الفني يحبها منذ بداياته، وهو فنان ذكي جدًا ويعرف جيدًا إلى أين يريد أن يذهب».

واختتم الكاتب أحمد مراد حديثه قائلًا: «عندما يكتمل الإنتاج ويتم الإعلان رسميًا عن المشروع، سيعرف الجمهور جميع التفاصيل، لكن حتى الآن ما زلنا في مرحلة الكتابة والتجهيز».

