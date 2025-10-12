أحمد مراد بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: مسؤولية كبيرة وأتعهد أن أكون جديرًا بها

أعرب المؤلف أحمد مراد عن سعادته وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي ، لثقته فيه وتعيينه عضوا فى مجلس الشيوخ .

وقال احمد مراد فى بيان له: “أتوجّه بخالص الامتنان والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية باختياري عضوًا في مجلس الشيوخ المصري، وأدرك تمامًا أن هذا التكليف ليس تشريفًا فحسب، بل مسؤولية كبيرة أتعهد بأن أكون جديرًا بها، وأن أبذل ما في وسعي لأُسهم بصدق في خدمة الوطن وقضاياه، مسترشدًا بثقة من أولوني إياها، ومخلصًا لما يتطلّع إليه الوطن منّا”.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين الكاتب والروائي أحمد مراد عضوًا في مجلس الشيوخ المصري، تقديرًا لإبداعه وإسهاماته واعماله المميزة.

فيلم الفيل الأزرق ٣

كان المؤلف أحمد مراد، شوق جمهور فيلم الفيل الازرق لـ كريم عبدالعزيز، بشأن استعداده للعمل على الجزء الثالث.

ونشر أحمد مراد صورة خلال العمل على سيناريو الجزء الثالث لفيلم الفيل الأزرق، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”؛ معلقًا: “Cooking”.

ويجسد كريم عبدالعزيز في فيلم “الفيل الازرق 3” شخصية الدكتور يحيي راشد، وهو طبيب نفسي، وينتظر الجمهور بداية تشويقية ومثيرة للجزء الثالث مع مغامرة جديده يقودها يحيى بعدما انتقلت إليه اللعنة في نهاية الجزء الثاني من العمل.

فيلم الفيل الأزرق بطولة كريم عبدالعزيز، خالد الصاوي، نيللي كريم، لبلبة، شيرين رضا، محمد ممدوح، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

ويجسد كريم عبدالعزيز في فيلم “الفيل الازرق 3 ” شخصية الدكتور يحيي راشد، وهو طبيب نفسي، وينتظر الجمهور بداية تشويقية ومثيرة للجزء الثالث مع مغامرة جديده يقودها يحيى بعدما انتقلت إليه اللعنة في نهاية الجزء الثاني من العمل.

فيلم الفيل الأزرق 3 بطولة كريم عبدالعزيز، خالد الصاوي، نيللي كريم، لبلبة، شيرين رضا، محمد ممدوح، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد