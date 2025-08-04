قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. استمرار الأجواء حارة نهارا ورياح تلطف المحافظات
حدث ليلا| ساعات على انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. حبس البلوجر شاكر وسوزي الأردنية 4 أيام.. وترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
ماذا قال البلوجر شاكر محظور أمام نيابة القاهرة الجديدة خلال 7 ساعات تحقيق؟
وفقا لآخر تحديث.. سعر الذهب في مصر اليوم
تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري لعملائه
صحيفة عبرية: اتفاق جديد مع حماس يستغرق شهوراً
أصبحنا دولة منبوذة.. إيهود أولمرت يهاجم سياسات إسرائيل الحالية
ساعات على انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. كل ما تحتاج معرفته
قرار عاجل ضد مدير أعمال البلوجر شاكر محظور
بشرى للمواطنين.. منخفض جوي يتسبب في انخفاض الحرارة على القاهرة والمحافظات
متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

احمد مراد يشوق الجمهور للجزء التالت من الفيل الأزرق

الفيل الازرق
الفيل الازرق
يمنى عبد الظاهر

شوق المؤلف أحمد مراد، جمهور فيلم الفيل الازرق لـ كريم عبدالعزيز، لاستعداده للعمل على الجزء الثالث.

ونشر أحمد مراد صورة خلال العمل على سيناريو الجزء الثالث لفيلم الفيل الأزرق، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”؛ معلقًا: “Cooking”.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، كان شارك متابعيه صورًا من زيارة المخرج مروان حامد لاستوديوهات “الحصن Big Time”، وذلك ضمن التحضيرات لتصوير الجزء الثالث من فيلم “الفيل الأزرق”، من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز.

ونشر تركي آل الشيخ، الصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق قائلًا :"زيارة المخرج الكبير مروان حامد لاستديوهات الحصن BigTime للاستعدادات لفيلم الفيل الازرق 3، بالتوفيق إن شاء الله".

 

ويجسد كريم عبدالعزيز في فيلم “الفيل الازرق 3” شخصية الدكتور يحيي راشد، وهو طبيب نفسي، وينتظر الجمهور بداية تشويقية ومثيرة للجزء الثالث مع مغامرة جديده يقودها يحيى بعدما انتقلت إليه اللعنة في نهاية الجزء الثاني من العمل.

فيلم الفيل الأزرق بطولة كريم عبدالعزيز، خالد الصاوي، نيللي كريم، لبلبة، شيرين رضا، محمد ممدوح، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.



 

ويجسد كريم عبدالعزيز في فيلم “الفيل الازرق 3 ” شخصية الدكتور يحيي راشد، وهو طبيب نفسي، وينتظر الجمهور بداية تشويقية ومثيرة للجزء الثالث مع مغامرة جديده يقودها يحيى بعدما انتقلت إليه اللعنة في نهاية الجزء الثاني من العمل.

فيلم الفيل الأزرق 3 بطولة كريم عبدالعزيز، خالد الصاوي، نيللي كريم، لبلبة، شيرين رضا، محمد ممدوح، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.



 

الفيل الأزرق 3 كريم عبدالعزيز خالد الصاوي نيللي كريم لبلبة شيرين رضا محمد ممدوح تأليف أحمد مراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"أم مكة" و"أم سجدة"

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

شاكر محظور

قرار عاجل ضد مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

الإفتاء

ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

تركي ال شيخ

تركي آل شيخ يحتفل بعيد ميلاده

منه فضالي

انتي بتعرفي ربنا؟.. منة فضالي ترد على منتقدي ملابسها وسفرها الدائم

طارق السيد

مخدتش فلوسي.. طارق السيد يهاجم مجلس الزمالك

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد