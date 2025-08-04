احمد مراد يشوق الجمهور للجزء التالت من الفيل الأزرق

شوق المؤلف أحمد مراد، جمهور فيلم الفيل الازرق لـ كريم عبدالعزيز، لاستعداده للعمل على الجزء الثالث.

ونشر أحمد مراد صورة خلال العمل على سيناريو الجزء الثالث لفيلم الفيل الأزرق، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”؛ معلقًا: “Cooking”.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، كان شارك متابعيه صورًا من زيارة المخرج مروان حامد لاستوديوهات “الحصن Big Time”، وذلك ضمن التحضيرات لتصوير الجزء الثالث من فيلم “الفيل الأزرق”، من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز.

ونشر تركي آل الشيخ، الصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق قائلًا :"زيارة المخرج الكبير مروان حامد لاستديوهات الحصن BigTime للاستعدادات لفيلم الفيل الازرق 3، بالتوفيق إن شاء الله".

ويجسد كريم عبدالعزيز في فيلم “الفيل الازرق 3” شخصية الدكتور يحيي راشد، وهو طبيب نفسي، وينتظر الجمهور بداية تشويقية ومثيرة للجزء الثالث مع مغامرة جديده يقودها يحيى بعدما انتقلت إليه اللعنة في نهاية الجزء الثاني من العمل.

فيلم الفيل الأزرق بطولة كريم عبدالعزيز، خالد الصاوي، نيللي كريم، لبلبة، شيرين رضا، محمد ممدوح، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.







ويجسد كريم عبدالعزيز في فيلم “الفيل الازرق 3 ” شخصية الدكتور يحيي راشد، وهو طبيب نفسي، وينتظر الجمهور بداية تشويقية ومثيرة للجزء الثالث مع مغامرة جديده يقودها يحيى بعدما انتقلت إليه اللعنة في نهاية الجزء الثاني من العمل.

فيلم الفيل الأزرق 3 بطولة كريم عبدالعزيز، خالد الصاوي، نيللي كريم، لبلبة، شيرين رضا، محمد ممدوح، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.





