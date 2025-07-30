كريم عبد العزيز ينعى الراحل لطفي لبيب: شرفت بالعمل معه

نعى الفنان كريم عبد العزيز الفنان الراحل لطفي لبيب الذي توفي منذ قليل بعد صراع مع المرض.

ونشر كريم عبد العزيز صورة للراحل لطفي لبيب عبر “إنستجرام” وعلق قائلا: “وداعا أستاذ لطفى لبيب، الله يرحمك يا رب، شرفت واشتغلت مع أستاذ لطفى كثيرا، كان دائما الأستاذ الفنان الخلوق المثقف.. الله يرحمك يا رب”.



وتوفي الفنان الكبير لطفي لبيب، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

تصدّر الفنان القدير لطفي لبيب مؤشر البحث على جوجل، بعد تدهور حالته الصحية مجددًا، وذلك بعد أيام قليلة من خروجه من العناية المركزة ونقله إلى غرفة عادية بالمستشفى، إلا أن حالته استدعت إعادته مرة أخرى للرعاية الفائقة.