تقارير عبرية: نتنياهو يدفع لانتخابات جديدة مستندا لتحقيق الشاباك وحرب إيران

أفادت تقارير عبرية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه انتخابات إسرائيلية جديدة بعد فشله في تأمين أغلبية مطلقة في الكنيست.

ونقلت القناة 14 الموالية لنتنياهو عن محللها السياسي ماتي توخفيلد أن نتنياهو سيرتكز على مسارين، الأول نتائج تحقيق الشاباك والموساد حول تدخل خارجي وضخ أموال مجهولة المصدر في الانتخابات، والثاني الوضع الأمني المتفجر بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء.

وقال المحلل إن نتنياهو سيحاول استغلال الملفين لإعادة الانتخابات معتبرا أن اليمين سيتعزز فيها، وأن حكومته ستبقى كحكومة طوارئ حتى تشكيل بديل إذا أثبتت التحقيقات شبهات التلاعب.

وأضاف المستشار الاستراتيجي نمرود إيليران سباخ أن الانتخابات ستعاد في مراكز الاقتراع التي تثور حولها الشبهات إذا ثبت تحويل أموال من الخارج، مستشهدا بإلغاء انتخابات بيت شيمش عام 2013 لنفس السبب.

وتزامن ذلك مع كشف وول ستريت جورنال عن اتصال بين ترامب ونتنياهو السبت تناول خطط استئناف الحرب على إيران، وسط تباين داخل الإدارة الأمريكية بين جناح يفضل الدبلوماسية بقيادة ترامب وفانس وجناح يميل للعمل العسكري بقيادة روبيو وهيجسيث، فيما تضع إسرائيل قواتها في حالة تأهب قصوى بانتظار قرار واشنطن.

وفقا للتقرير، يضغط نتنياهو على الإدارة الأمريكية من أجل استئناف الحرب على إيران، في حين يسود الترقب داخل إسرائيل ما ستؤول إليه الأوضاع بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، الثلاثاء، والتي ستحدد مصير استئناف الحرب على إيران.