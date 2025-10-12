أحمد مراد بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: أتعهد بأن أكون جديرا بثقة الرئيس السيسي

أعرب الروائي والكاتب أحمد مراد عن خالص امتنانه وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية باختياره عضوا في مجلس الشيوخ المصري.

وكتب مراد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا قال فيه:" أتوجّه بخالص الامتنان والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية باختياري عضوًا في مجلس الشيوخ المصري.

وتابع :" أدرك تمامًا أن هذا التكليف ليس تشريفًا فحسب، بل مسؤولية كبيرة أتعهد بأن أكون جديرًا بها، وأن أبذل ما في وسعي لأُسهم بصدق في خدمة الوطن وقضاياه، مسترشدًا بثقة من أولوني إياها، ومخلصًا لما يتطلّع إليه الوطن منّا".

ويأتي ذلك عقب صدور القرار الجمهوري رقم 575 لسنة 2025، الذي تضمن تعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ من الشخصيات العامة وأصحاب الخبرات في مختلف المجالات.