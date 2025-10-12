قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
نائب الرئيس الفلسطيني يلتقي توني بلير ويناقش سبل ضمان نجاح خطة ترامب
رئيس الوزراء يستعرض مشروع تحويل نظام التأشيرات السياحية الورقية إلى (QR Code)
رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
خبير بالشئون الإسرائيلية: إنتهاء حرب غزة يدل على أهمية الدور الإقليمي لمصر
الاحتـ.ـلال يجمع الأسرى الفلسطينيين في سجني عوفر والنقب للإفراج عنهم
مشروعات مستقبلية بين الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي لإعلاء منظومة القيم والأخلاق
لوقف الحرب على غزة.. قائمة أسماء الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ غدا
شاهد.. أنغام تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور
بعد تعيينه في الشيوخ.. ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي
فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات
برلمان

أحمد مراد بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: أتعهد بأن أكون جديرا بثقة الرئيس السيسي

محمد الشعراوي

أعرب الروائي والكاتب أحمد مراد عن خالص امتنانه وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية باختياره عضوا في مجلس الشيوخ المصري.

وكتب مراد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا قال فيه:" أتوجّه بخالص الامتنان والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية باختياري عضوًا في مجلس الشيوخ المصري.

وتابع :" أدرك تمامًا أن هذا التكليف ليس تشريفًا فحسب، بل مسؤولية كبيرة أتعهد بأن أكون جديرًا بها، وأن أبذل ما في وسعي لأُسهم بصدق في خدمة الوطن وقضاياه، مسترشدًا بثقة من أولوني إياها، ومخلصًا لما يتطلّع إليه الوطن منّا".

ويأتي ذلك عقب صدور القرار الجمهوري رقم 575 لسنة 2025، الذي تضمن تعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ من الشخصيات العامة وأصحاب الخبرات في مختلف المجالات.

الروائي والكاتب أحمد مراد أحمد مراد عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

منال سلامة

منال سلامة: السعادة مش امتلاك كل حاجة بل في الرضا بكل اللي عندك

دنيا عبدالعزيز ووالدتها

دنيا عبدالعزيز تتذكر والدتها برسالة مؤثرة بعد رحيلها بـ66 شهرًا

أحمد مراد

أحمد مراد بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: مسؤولية كبيرة وأتعهد أن أكون جديرًا بها

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المعلم.. من السبورة إلى فضاءات الميتافيرس !

