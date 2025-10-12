قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسى: غدا يوم تاريخي.. وترامب يتحدث أمام قادة العالم عن ما بعد الاتفاق
تحركات جديدة في سعر الدولار اليوم
شرم الشيخ تتصدر المشهد العالمي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل قمة السلام غدا
أحمد موسى: مصر تتصدر المشهد العالمي.. وتتحدث عن السلام منذ أكثر من 40 عامًا
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. أمين الإفتاء: يجب غسل الفم والتطيب قبل الصلاة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
من تأشيرة H-1B إلى عرش وادي السيليكون.. هُنُود غيروا مستقبل التكنولوجيا
استخراج بطاقة شخصية خلال ساعات.. الأوراق والأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فرحات: مصر جعلت من قمة شرم الشيخ منطلقًا لعملية سلام جديدة

قمة شرم الشيخ
قمة شرم الشيخ
عادل نصار

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن قمة شرم الشيخ المقرر عقدها غدًا الإثنين، تمثل لحظة تاريخية تتوج جهودًا سياسية ودبلوماسية مصرية مكثفة بدأت منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما سيتم التوقيع عليه خلال القمة؛ هو بداية مسار سياسي معقد يتطلب حماية مستمرة من القوى المعتدلة في المنطقة.

وأوضح فرحات، خلال لقائه ببرنامج “الساعة 6” المذاع على قناة الحياة، أن الجهد المصري لم يكن وليد الساعات الأخيرة؛ بل هو امتداد لتحرك دبلوماسي شامل بدأ منذ الأيام الأولى للأزمة، قادته القيادة السياسية المصرية ومؤسسات الدولة كافة.

وأكد أن مصر نجحت في أن تجعل من قمة شرم الشيخ منطلقًا لعملية سلام جديدة تستهدف الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الدكتور محمد فايز فرحات، إلى أن نجاح مصر لم يقتصر على الوصول إلى هذه اللحظة، بل شمل أيضًا بناء تكتل دولي داعم للرؤية المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، موضحًا أن العالم بدأ يتحرر تدريجيًا من السردية الإسرائيلية التي حاولت طمس القضية وتبرير الانتهاكات في غزة، في ظل محاولات لفرض واقع جديد يهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني.

ولفت رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إلى أن الموقف الأمريكي شهد تحولًا نوعيًا خلال الأسابيع الأخيرة؛ بعد إدراك واشنطن أن دعم الرؤية المصرية لتحقيق تسوية عادلة وشاملة يخدم مصالح الولايات المتحدة واستقرار الإقليم على المدى البعيد.

وأكد  أن أخطر ما كان يمكن أن يحدث هو أن يعتاد المجتمع الدولي على مأساة غزة، كما يحدث في أزمات عالمية أخرى مثل الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن التحرك المصري المستمر منع هذا السيناريو وأبقى القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي، وهو ما يعد أحد أهم إنجازات الدبلوماسية المصرية في السنوات الأخيرة.

وختم الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، حديثه بالتأكيد أن ما تحقق لم يكن صدفة، بل هو ثمرة رؤية مصرية واضحة وثابتة تجاه ضرورة تحقيق تسوية تاريخية تضمن الاستقرار في الشرق الأوسط وتحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا في الجهود الدبلوماسية لحماية المسار السياسي الجديد الذي سينطلق من شرم الشيخ.

شرم الشيخ قمة شرم الشيخ السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

السيارة التي كانت تقل القطريين

تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

تكثيف الأعمال بمشروع “سكن مصر – أرض المعارض” المرحلة الثالثة بمدينة القاهرة الجديدة

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعلن عن برنامج الاستثمار في المناخ بمصر

معرض تراثنا

غرفة الأثاث: معرض تراثنا للحرف اليدوية دعم من الدولة للمصنعين

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

فيديو

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

المزيد