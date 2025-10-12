إصابة 15 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى

تعرض 15 عاملا لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة عند مدخل قرية فارس بمركز كوم أمبو ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو بأسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوىي الغربى تحديدًا عند مدخل قرية فارس مما أسفر عن إصابة 15 عامل ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.