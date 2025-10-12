أسوان .. 39 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بـ 4 دوائر

اختتمت لجنة تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات مجلس النواب لعام 2025، ومقرها محكمة أسوان الابتدائية على كورنيش النيل، أعمالها اليوم الأحد، لليوم الخامس على التوالي، بتقديم أوراق مرشح واحد فقط عن دائرة إدفو عضو مستقل.

وجاءت لجنة تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات مجلس النواب لعام 2025، بمحكمة أسوان الابتدائية تحت رئاسة المستشار أيهاب عبدالفتاح خلف الله، رئيس المحكمة، وعضوية عدد من المستشارين ، بجانب عدد من الموظفين المسئولين عن تقديم أوراق المرشحين عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاء إجمالى الأشخاص الذين تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات النواب لعام 2025 فى أسوان بإجمالى 39 مرشح حتى الآن كالتالى : دائرة أسوان ودراو الدائرة الأولى 13 مرشح ، حيث إنه فى أول يوم تقدم 10 مرشحين بأوراقهم، وأمس السبت تقدم 3 مرشحين.

أما الدائرة الثانية وهى دائرة مركز كوم أمبو، بلغ عدد المرشحين الذين تقدموا لانتخابات النواب 4 مرشحين، وجميعهم تقدموا فى اليوم الأول فقط.

انتخابات مجلس النواب

أما الدائرة الثالثة وهى دائرة نصر النوبة، وصل عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات حتى الآن لـ 12 مرشحا، حيث تقدم أول يوم 10 مرشحين، وأول أمس الجمعة تقدم مرشح، أمس السبت تقدم مرشح فقط.

أما الدائرة الرابعة والأخيرة، وهى دائرة مركز إدفو تقدم فيها 10 مرشحين حتى الآن، منهم 9 مرشحين تقدموا بأوراقهم فى أول يوم للترشيح ، والعاشر تقدم فى اليوم الخامس .

قال المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية بأنه يتم فتح باب تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات مجلس النواب لعام 2025، ومواعيد اللجنة مستمرة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الـ5 مساء .

وأشار إلى أن هناك إقبالا من المرشحين لتقديم طلبات الترشيح لمجلس النواب لعام 2025 واتخذنا كل الاستعدادات الكاملة لاستقبال المتوافدين من المرشحين.