حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
من تأشيرة H-1B إلى عرش وادي السيليكون.. هُنُود غيروا مستقبل التكنولوجيا
استخراج بطاقة شخصية خلال ساعات.. الأوراق والأسعار
سنتأهل بأي ثمن.. أول تعليق من نجم غانا قبل الجولة الحاسمة في تصفيات المونديال
مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا
29 مرة خلال عام.. إثيوبيا تتعرض لهزتين أرضيتين اليوم
أحمد حسن يكشف عن أسماء الجهاز المعاون للدنماركي توروب..تفاصيل
وزير الأوقاف: إعادة انتخاب مصر رئيسا لمجلس منظمة العمل العربية يعكس مكانتها
ستاد القاهرة يتزين استعدادًا لفرحة الصعود لكأس العالم| صور خاصة
محافظات

أسوان .. 39 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بـ 4 دوائر

محمد عبد الفتاح

اختتمت لجنة تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات مجلس النواب لعام 2025، ومقرها محكمة أسوان الابتدائية على كورنيش النيل، أعمالها اليوم الأحد، لليوم الخامس على التوالي، بتقديم أوراق مرشح واحد فقط عن دائرة إدفو عضو مستقل.

وجاءت لجنة تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات مجلس النواب لعام 2025،  بمحكمة أسوان الابتدائية تحت رئاسة المستشار أيهاب عبدالفتاح خلف الله، رئيس المحكمة، وعضوية عدد من المستشارين ، بجانب عدد من الموظفين المسئولين عن تقديم أوراق المرشحين عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاء إجمالى الأشخاص الذين تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات النواب لعام 2025 فى أسوان بإجمالى 39 مرشح حتى الآن كالتالى : دائرة أسوان ودراو الدائرة الأولى 13 مرشح ، حيث إنه فى أول يوم تقدم 10 مرشحين بأوراقهم، وأمس السبت تقدم 3 مرشحين.

أما الدائرة الثانية وهى دائرة مركز كوم أمبو، بلغ عدد المرشحين الذين تقدموا لانتخابات النواب 4 مرشحين، وجميعهم تقدموا فى اليوم الأول فقط.

انتخابات مجلس النواب

أما الدائرة الثالثة وهى دائرة نصر النوبة، وصل عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات حتى الآن لـ 12 مرشحا، حيث تقدم أول يوم 10 مرشحين، وأول أمس الجمعة تقدم مرشح، أمس السبت تقدم مرشح فقط.

أما الدائرة الرابعة والأخيرة، وهى دائرة مركز إدفو تقدم فيها 10 مرشحين حتى الآن، منهم 9 مرشحين تقدموا بأوراقهم فى أول يوم للترشيح ، والعاشر تقدم فى اليوم الخامس .

قال المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية بأنه يتم فتح باب تلقى طلبات المرشحين فى انتخابات مجلس النواب لعام 2025، ومواعيد اللجنة مستمرة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الـ5 مساء . 

وأشار إلى أن هناك إقبالا من المرشحين لتقديم طلبات الترشيح لمجلس النواب لعام 2025 واتخذنا كل الاستعدادات الكاملة لاستقبال المتوافدين من المرشحين.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

