قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدى البلد يهنئ الإعلامي خيري رمضان بمناسبة زفاف نجله عمر
تجديد حبس مدير التنظيم بحي الموسكي بتهمة تقاضي رشوة
قرارات عاجلة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية وأعمال السنة
غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية
ارتفاع جماعي.. البورصة تربح 14 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأحد
«قدها وقدود».. تهنئة مؤثرة من رامز جلال لشقيقه ياسر بعد تعيينه بمجلس الشيوخ
نبيلة عبيد: الرئيس السيسي كان لديه الحق فى رفض التهجير.. خاص
رئيس الأعلى للإعلام يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
التضامن تستعرض تجربة مصر في الدعم النقدي وبرنامج "باب أمل" للتمكين الاقتصادي
ابتداء من اليوم.. دخول 29 دولة أوروبية بنظام EES بدلا من الأختام
سيناريو غير مسبوق في تصفيات أفريقيا لمونديال 2026.. ما السبب؟
11 كرسيا للمستقلين.. ننشر خريطة مقاعد تعيينات الشيوخ 2025 على الأحزاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

السيارة التي كانت تقل القطريين
السيارة التي كانت تقل القطريين
ايمن محمد

​شهد طريق شرم الشيخ حادثاً مرورياً مروعاً أسفر عن وفاة ثلاثة  قطريين من موظفي السفارة القطرية بالقاهرة  وإصابة آخرين وسائقهما المصري، على بُعد 50 كم من مدينة شرم الشيخ. 

نقل الجثامين لقطر

وأنهت السلطات المصرية إجراءات نقل الجثامين والمصابين إلى دولة قطر على متن طائرة خاصة.

​تفاصيل الحادث والضحايا

​وقع الحادث المأساوي نتيجة اختلال عجلة قيادة السيارة التي كانت تقل الوفد القطري. أسفر الانقلاب عن مصرع ثلاثة دبلوماسيين في موقع الحادث، وهم:

​الشيخ سعود بن تامر (45 عاماً).

​عبدالله غانم (44 ).

​حسن الجابر (52 عاماً).

وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بإصابات خطيرة، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الرعاية، هم: ​محمد عبدالعزيز بوعانين (31 عاماً، قطري): أُصيب بكسور وكدمات متفرقة، واضطراب في الوعي، واشتباه في كسر بالعمود الفقري.

​عبدالله عيسى الكواري (35 عاماً، قطري): أُصيب بكسور خطيرة في الترقوة واشتباه تجمع دموي، بالإضافة إلى كسر في قاع الجمجمة.

و​يحيى شوقي ( السائق المصري): أُصيب بكسور وكدمات وجروح قطعية في الرأس واليد اليسرى.

​مهمة الوفد والتحقيقات الأولية

​أفادت المصادر أن موظفي السفارة القطرية  الخمسة كانوا قد انطلقوا من سفارة دولة قطر في القاهرة، في مهمة تهدف إلى التجهيز والاستقبال للوفد القطري المقرر مشاركته في مراسم توقيع "اتفاقية السلام لوقف الحرب على غزة"، التي كان يُعقد اجتماعها المرتقب في شرم الشيخ بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد نفت مصادر رسمية أن يكون المتوفون والمصابون ضمن وفد رئيس الوزراء القطري، مؤكدةً أنهم جميعاً دبلوماسيون تابعون للسفارة.

​وبعد تلقي الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء إخطاراً بانقلاب السيارة التي تحمل لوحة رقم (أ ص 8667) في إحدى المنحنيات الجبلية، هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل الضحايا. وقد دلت التحريات الأولية على أن سبب الحادث يعود إلى اختلال عجلة القيادة   في يد السائق، وتسبب في انقلاب المركبة عدة مرات في المنطقة الجبلية.

​الإجراءات الرسمية ومغادرة الضحايا

​انتقلت جهات التحقيق، ممثلةً في النيابة العامة، إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي للتحقيق في الواقعة ومعرفة ملابسات الحادث. وفي إجراء سريع، أنهت الجهات الأمنية المصرية كافة الإجراءات اللازمة لسفر جثامين الضحايا والمصابين. وقد أرسلت دولة قطر طائرة خاصة لمستشفى شرم الشيخ الدولي لـنقل الثلاثة للمتوفين والمصابين القطريين إلى بلادهم.

 

جنوب سيناء شرم الشيخ القصة الكاملة حادث القطريين وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

ترشيحاتنا

مخبز

تحرير 148 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

ضبط 1616 مخالفة متنوعة و8 مركبات دون لوحات بكفر الشيخ

محافظ بورسعيد: نصر أكتوبر سيظل رمز العزة والكرامة للمصريين

حبشي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية للواء الدكتور سمير فرج في جامعة شرق بورسعيد

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد