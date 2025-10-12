تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

​شهد طريق شرم الشيخ حادثاً مرورياً مروعاً أسفر عن وفاة ثلاثة قطريين من موظفي السفارة القطرية بالقاهرة وإصابة آخرين وسائقهما المصري، على بُعد 50 كم من مدينة شرم الشيخ.

نقل الجثامين لقطر

وأنهت السلطات المصرية إجراءات نقل الجثامين والمصابين إلى دولة قطر على متن طائرة خاصة.

​تفاصيل الحادث والضحايا

​وقع الحادث المأساوي نتيجة اختلال عجلة قيادة السيارة التي كانت تقل الوفد القطري. أسفر الانقلاب عن مصرع ثلاثة دبلوماسيين في موقع الحادث، وهم:

​الشيخ سعود بن تامر (45 عاماً).

​عبدالله غانم (44 ).

​حسن الجابر (52 عاماً).

وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بإصابات خطيرة، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الرعاية، هم: ​محمد عبدالعزيز بوعانين (31 عاماً، قطري): أُصيب بكسور وكدمات متفرقة، واضطراب في الوعي، واشتباه في كسر بالعمود الفقري.

​عبدالله عيسى الكواري (35 عاماً، قطري): أُصيب بكسور خطيرة في الترقوة واشتباه تجمع دموي، بالإضافة إلى كسر في قاع الجمجمة.

و​يحيى شوقي ( السائق المصري): أُصيب بكسور وكدمات وجروح قطعية في الرأس واليد اليسرى.

​مهمة الوفد والتحقيقات الأولية

​أفادت المصادر أن موظفي السفارة القطرية الخمسة كانوا قد انطلقوا من سفارة دولة قطر في القاهرة، في مهمة تهدف إلى التجهيز والاستقبال للوفد القطري المقرر مشاركته في مراسم توقيع "اتفاقية السلام لوقف الحرب على غزة"، التي كان يُعقد اجتماعها المرتقب في شرم الشيخ بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد نفت مصادر رسمية أن يكون المتوفون والمصابون ضمن وفد رئيس الوزراء القطري، مؤكدةً أنهم جميعاً دبلوماسيون تابعون للسفارة.

​وبعد تلقي الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء إخطاراً بانقلاب السيارة التي تحمل لوحة رقم (أ ص 8667) في إحدى المنحنيات الجبلية، هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل الضحايا. وقد دلت التحريات الأولية على أن سبب الحادث يعود إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتسبب في انقلاب المركبة عدة مرات في المنطقة الجبلية.

​الإجراءات الرسمية ومغادرة الضحايا

​انتقلت جهات التحقيق، ممثلةً في النيابة العامة، إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي للتحقيق في الواقعة ومعرفة ملابسات الحادث. وفي إجراء سريع، أنهت الجهات الأمنية المصرية كافة الإجراءات اللازمة لسفر جثامين الضحايا والمصابين. وقد أرسلت دولة قطر طائرة خاصة لمستشفى شرم الشيخ الدولي لـنقل الثلاثة للمتوفين والمصابين القطريين إلى بلادهم.