الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أسعار الفراخ اليوم .. البانيه والبيض بكام؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

أسعار الفراخ اليوم .. أكثر ما يتابعه المواطنون بشكل يومي خاصة في ظل انخفاض أسعار الدواجن مؤخراً بشكل ملحوظ، حيث يتفاعل الكثير مع الأسعار والبحث عن أسعار الفراخ يومياً بكل أنواعها وخاصة سعر البانيه باعتباره الأكثر طلباً. 

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الفراخ اليوم الأحد 12 أكتوبر وفقاً لبورصة الدواجن والأسعار في الأسواق وللمستهلك.


 

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 9-10-2025 - الوطن
اسعرا الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الأحد 

 

سعر الفراخ البيضاء

سعر البورصة: 65 - 66 جنيهًا للكيلو
سعر المستهلك: 75 - 80 جنيهًا للكيلو

 

سعر الفراخ الساسو

سعر البورصة: 105 - 106 جنيهات للكيلو.
سعر المستهلك: 115 - 120 جنيهًا للكيلو

سعر الفراخ البلدي:

سعر البورصة: 114 - 115 جنيهًا للكيلو.
سعر المستهلك: 119 - 125 جنيهًا للكيلو.

سعر فراخ الأمهات:

سعر البورصة: 60 جنيهًا للكيلو.
سعر المستهلك: 70 - 75 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 2-9-2024 - مقالات
اسعار الفراخ اليوم

سعر كيلو البانيه اليوم في الأسواق

يعتبر البانيه هو الأكثر طلباً في الأسواق بشكل يومي، ووصل سعره اليوم الأحد ما بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو حسب المنطقة . 

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

-البانيه: 180 - 200 جنيهًا للكيلو.
-الأوراك: 70 - 90 جنيهًا للكيلو.
-الكبد والقوانص: 90 - 110 جنيهات للكيلو.
-الأجنحة: 50 - 55 جنيهًا للكيلو.
-الدبابيس: 100 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 في مصر

-كرتونة البيض الأبيض: سجلت انخفاضًا قدره جنيه واحد، ليتراوح السعر بين 144 و146 جنيهًا.

-كرتونة البيض الأحمر: شهدت زيادة طفيفة قدرها جنيه واحد، وسجلت الأسعار من 147 إلى 150 جنيهًا.

-كرتونة البيض البلدي: تراوحت الأسعار بين 150 و152 جنيهًا دون تغيير يُذكر.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

-كتكوت أبيض شركات: 23 - 31 جنيهًا.
-كتكوت أبيض قطعان: 19 - 19.5 جنيه.
-كتكوت ساسو: 15 - 16 جنيهًا.

 

أسعار الطيور اليوم 

الحمام: 170 جنيهًا للزوج.
الأرانب: 140 - 180 جنيهًا للكيلو.
البط البلدي: 114 - 115 جنيها للكيلو.
البط الفرنساوي: 69 - 70 جنيهًا للكيلو.
البط المسكوفي: 94 - 95 جنيهًا للكيلو.
البط البغالي: 74 - 75 جنيهًا للكيلو
اللحم الرومي الأبيض: 94 - 95 جنيها للكيلو.
اللحم الرومي الأسمر: 114 - 115 جنيها للكيلو.

