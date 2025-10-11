قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة السياحة والآثار تُطلق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
محافظات

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم

منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط وفرة كبيرة في المعروض وإقبال من المواطنين على الشراء، مع تزايد الحركة الشرائية تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد عدد من الباعة أن الأسعار تشهد ثباتًا منذ بداية الشهر الجاري بفضل زيادة الإنتاج المحلي وتوافر المعروض بالمنافذ الحكومية والمزارع الخاصة، إلى جانب حملات الرقابة اليومية التي تنفذها الأجهزة التنفيذية لمنع الممارسات الاحتكارية وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للمستهلكين.

أسعار الدواجن والبيض اليوم بالوادي الجديد

الفراخ البيضاء: من 65 إلى 75 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراخ الساسو: نحو 85 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراخ البلدي: حوالي 125 جنيهًا للكيلوجرام.

البيض الأبيض: 155 جنيهًا للكرتونة.

البيض البلدي: 170 جنيهًا للكرتونة.

البيض الأحمر: 175 جنيهًا للكرتونة.

وتعتمد السوق المحلية بالمحافظة بشكل كبير على مزارع الدواجن المنتشرة داخل المراكز والقرى، والتي شهدت خلال الأعوام الأخيرة توسعًا كبيرًا في المشروعات الحديثة، ما أسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدرجة كبيرة.

كما ساعدت المبادرات الحكومية على دعم صغار المربين وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، إلى جانب تقديم برامج تحصين وخدمات بيطرية مجانية، ما رفع من جودة المنتجات وساهم في استقرار الأسعار داخل الأسواق.

وتعمل المحافظة على تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال تنويع المنافذ وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق توازن واضح بين العرض والطلب، لتظل الوادي الجديد نموذجًا للمحافظات الريفية المستقرة اقتصاديًا وزراعيًا.

