محمد عبد الجليل: نفسي أقابل أحمد فتوح وأحكيله قصتي مع الكورة

أبدى محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، حزنه الشديد من المستوى المتراجع لأحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك في الأيام الماضية مع الفريق وعدم تواجده في قائمة منتخب مصر.

وقال عبد الجليل، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: حزين على مستوى أحمد فتوح لأنه لاعب موهوب ومميز ويمتلك إمكانيات فنية عالية ولكن هو المسؤول عن تراجع مستواه.

وأضاف عبد الجليل: لا يوجد أفضل من احمد فتوح في الجبهة اليسرى في مصر، ولكن تبقى عقلية اللاعب أهم من موهبته التي يمتلكها، وعقلية فتوح تحتاج إلى تغيير قبل فوات الآوان.

وأردف: أحمد نبيل كوكا ومحمد حمدي “مش نافعين” في الجبهة اليسرى لمنتخب مصر والأجدر بها فتوح وأتمنى أن يستعيد اللاعب مستواه سريعا قبل أمم إفريقيا المقبلة.

وواصل: أتمنى مقابلة أحمد فتوح، وسأشده من شعره، وسأحكيله قصتي مع الكورة لانه موهبه كبيرة وهو أفضل واحد يكون في مركز الظهير الأيسر للمنتخب في المونديال.