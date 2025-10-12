فيريرا يرفض نقل تدريبات الزمالك من الكلية الحربية إلى مقر النادي

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فكرة نقل التدريبات من ستاد الكلية الحربية إلى ملعب النادي خلال الفترة المقبلة بعد اقتراح مجلس الإدارة بعودة التدريبات لمقر النادي.

وأكد مصدر بالزمالك أن الجهاز الفني وإدارة الكرة يرفضون فكرة العودة للتدريب على ملعب النادي، ويتم حاليًا تجهيز صالة جيمانيزيوم خاصة بالفريق في ستاد الكلية الحربية.

جدير بالذكر أن الزمالك يخوض تدريباته منذ بداية الموسم الجاري على ستاد الكلية الحربية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كشف مصدر بإدارة الكرة بنادي الزمالك حقيقة ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول رفض حسام عبد المجيد مدافع الفريق لتجديد عقده مع الأبيض في الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن حسام عبد المجيد لم يرفض التجديد للقلعة البيضاء، وأن مسؤولي النادي لم يجتمعون حتى الآن باللاعب لمناقشة ملف تجديد عقده.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة تنتظر الوقت المناسب للاجتماع باللاعب من أجل حسم ملف تجديد عقده خاصة وأن النادي يرغب في حل الأزمة المادية التي يمر بها أولًا قبل مناقشة ملف التجديد لبعض اللاعبين.

