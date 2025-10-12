الاتحاد الجزائرى: غياب بونجاح وبلايلي عن مباراة أوغندا في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الجزائرى لكرة القدم اليوم غياب ثنائي المنتخب بغداد بونجاح ويوسف بلايلي عن مباراة ضيفه أوغندا الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة والأخيرة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وذلك للإصابة.



وقال الاتحاد الجزائر - في بيان عبر موقعه الرسمى اليوم- "تعرض بغداد بونجاح لإصابة على مستوى الركبة خلال مباراة مضيفه الصومال يوم /الخميس/ الماضى بالجولة التاسعة وقبل الاخيرة بالتصفيات، ما سيمنعه من المشاركة في المواجهة القادمة أمام أوغندا، المقررة يوم /الثلاثاء/ المقبل على ملعب حسين آيت أحمد بولاية تيزي وزو بالجزائر".



وأضاف "من جهته يعاني يوسف بلايلي من إصابة عضلية تعرّض لها هو الآخر خلال نفس اللقاء".



وتابع الاتحاد "خضع اللاعبان لفحوصات طبية دقيقة أكدت طبيعة إصابتهما، وعدم قدرتهما على خوض المباراة المقبلة".

واختتم: "وبالتالي، فقد تم السماح لبلايلي وبونجاح بمغادرة المركز الفني الوطني بسيدي موسى من أجل متابعة العلاج مع نادييهما الترجي التونسي والشمال القطري على الترتيب".



كان منتخب الجزائر تأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب الفوز على الصومال بثلاثية نظيفة، الخميس الماضي، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

