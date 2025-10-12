قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. انضمام رياضة الكيوكوشنكاي إلى الاتحاد المصري للووشو كونغ فو
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
يديعوت أحرونوت: رفات إيلي كوهين قد تُسلّم إلى إسرائيل قريبا
لماذا حرمت الصلاة بعد العصر؟.. النبي منعها لـ سببين لا تعرفهما
شيخ الأزهر للسفير الياباني: 6 منح دراسية لأبناء الجالية المسلمة ومستعدون لتدريب أئمة طوكيو
إصابة مبابي تربك معسكر فرنسا قبل مواجهة أيسلندا وتثير الجدل حول قرار ديشامب
رغم تلقيها دعوة رسمية.. إيران تغيب عن قمة شرم الشيخ للسلام
رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا
«ييس ثوروب» يُراقب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع منتخبي مصر الأول والثاني
الأهلي يهدي حسن شحاته "تي شيرت" برقمه الشهير 14 ..شاهد
كواليس مشروع الإيجار القديم.. كيف يمكن حجز الوحدة البديلة قبل طرحها رسميًا؟
وزيرا الصناعة والاستثمار: التوسعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الاتحاد الجزائرى: غياب بونجاح وبلايلي عن مباراة أوغندا في تصفيات كأس العالم

الاتحاد الجزائرى يعلن غياب بونجاح وبلايلي عن مباراة أوغندا في تصفيات كأس العالم للإصابة
الاتحاد الجزائرى يعلن غياب بونجاح وبلايلي عن مباراة أوغندا في تصفيات كأس العالم للإصابة
أعلن الاتحاد الجزائرى لكرة القدم اليوم غياب ثنائي المنتخب بغداد بونجاح ويوسف بلايلي عن مباراة ضيفه أوغندا الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة والأخيرة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وذلك للإصابة.


وقال الاتحاد الجزائر - في بيان عبر موقعه الرسمى اليوم- "تعرض بغداد بونجاح لإصابة على مستوى الركبة خلال مباراة مضيفه الصومال يوم /الخميس/ الماضى بالجولة التاسعة وقبل الاخيرة بالتصفيات، ما سيمنعه من المشاركة في المواجهة القادمة أمام أوغندا، المقررة يوم /الثلاثاء/ المقبل على ملعب حسين آيت أحمد بولاية تيزي وزو بالجزائر".


وأضاف "من جهته يعاني يوسف بلايلي من إصابة عضلية تعرّض لها هو الآخر خلال نفس اللقاء".


وتابع الاتحاد "خضع اللاعبان لفحوصات طبية دقيقة أكدت طبيعة إصابتهما، وعدم قدرتهما على خوض المباراة المقبلة".

واختتم: "وبالتالي، فقد تم السماح لبلايلي وبونجاح بمغادرة المركز الفني الوطني بسيدي موسى من أجل متابعة العلاج مع نادييهما الترجي التونسي والشمال القطري على الترتيب".


كان منتخب الجزائر تأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب الفوز على الصومال بثلاثية نظيفة، الخميس الماضي، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
 

الاتحاد الجزائرى لكرة القدم المنتخب بغداد بونجاح ويوسف مباراة ضيفه أوغندا التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

سلمى أبو ضيف

سلمى أبو ضيف عضو لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد فى مهرجان القاهرة السينمائ

رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين "مروة العقروبي"

رئيسة المجلس الإماراتي : مكتبة الإسكندرية مركز العلوم والمعارف العالمي

معرض الرياض للكتاب

بحضور نحو 1.4 مليون زائر.. هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية تختتم معرض الرياض للكتاب

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المعلم.. من السبورة إلى فضاءات الميتافيرس !

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

