مسلسلات رمضان 2026.. محمود حميدة قاضي في برومو مسلسل فرصة أخيرة

طرحت منصة watch it برومو مسلسل فرصة أخيرة، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وخلال برومو مسلسل فرصة أخيرة، ظهر الفنان محمود حميدة، بشخصية القاضي التي يجسدها في الأحداث، بينما يظهر طارق لطفي بشخصية رجل أعمال، ويستمر البرومو في عرض مشاهد خاطفة ومشوقة من الأحداث.

قصة مسلسل فرصة أخيرة:

تدور أحداث مسلسل فرصة أخيرة، حول قاضي وهو الدور الذي يجسده النجم الكبير محمود حميدة، بتعرض الي موقف في حياته يكون احد اضلاعه رجل أعمال شهير وهو الدور الذي يلعبه طارق لطفي ، لتتصاعد الأحداث بعدها مما يقلب الاحداث رأسًا على عقب.

فريق مسلسل فرصة أخيرة:

مسلسل فرصة أخيرة، قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت،واخراج أحمد عادل سلامة ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة طارق لطفي وندي موسي ومحمود البزاوي وعلي الطيب .

وتجسد الفنانة ندي موسي داخل الاحداث شخصية أبنة محمود حميده.

القنوات العارضة:

العمل من المقرر عرضه علي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وهم dmc ، on e ، cbc، الحياة ، كما سيتم طرح حلقاته علي منصة watch it، وتدور أحداثه في اطار 15 حلقة فقط.

تغير الاسم:

مسلسل فرصة أخيرة من الاعمال التي تم تغير اسمها، حيث كان العمل يحمل في البداية أسم الاستاذ، قبل ان يستقر صناعه علي تغيره.