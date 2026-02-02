قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمين الإفتاء يوضح متى تنتهي ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها بالعبادات
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2026.. محمود حميدة قاضي في برومو مسلسل فرصة أخيرة

بوستر مسلسل فرصة أخيرة
بوستر مسلسل فرصة أخيرة

طرحت منصة watch it برومو مسلسل فرصة أخيرة، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وخلال برومو مسلسل فرصة أخيرة، ظهر الفنان محمود حميدة، بشخصية القاضي التي يجسدها في الأحداث، بينما يظهر طارق لطفي بشخصية رجل أعمال، ويستمر البرومو في عرض مشاهد خاطفة ومشوقة من الأحداث. 

قصة مسلسل فرصة أخيرة: 

تدور أحداث مسلسل فرصة أخيرة، حول قاضي وهو الدور الذي  يجسده النجم الكبير محمود حميدة، بتعرض الي موقف في حياته يكون احد اضلاعه رجل أعمال شهير وهو الدور الذي يلعبه طارق لطفي ، لتتصاعد الأحداث بعدها مما يقلب الاحداث رأسًا على عقب. 

فريق  مسلسل فرصة أخيرة: 

مسلسل فرصة أخيرة، قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت،واخراج أحمد عادل سلامة ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة طارق لطفي وندي موسي ومحمود البزاوي وعلي الطيب .

وتجسد الفنانة ندي موسي داخل الاحداث شخصية أبنة محمود حميده. 

القنوات العارضة: 

العمل من المقرر عرضه علي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وهم dmc ، on e ، cbc، الحياة ، كما سيتم طرح حلقاته علي منصة watch it، وتدور أحداثه في اطار 15 حلقة فقط. 

تغير الاسم: 

مسلسل فرصة أخيرة من الاعمال التي تم تغير اسمها، حيث كان العمل يحمل في البداية أسم الاستاذ، قبل ان يستقر صناعه علي تغيره. 

