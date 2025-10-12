قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تفاصيل إنقاذ حياة أحد أبطال بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

محمد سمير

كشف الدكتور هاجد العنتبلى  رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية التى تقام بالعاصمة الإدارية وتستمر حتى 18 أكتوبر الجاري عن تفاصيل سرعة انقاذ حياة احد أفراد البعثات المشاركة بالبطولة، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات الماضية.

تفاصيل إنقاذ بطل رفع الاثقال 

وقال  الدكتور هاجد  العنتبلى ان رئيس البعثة العراقية شعر ببعض الألم فى الصدر فأبلغ الطبيب المتواجد مع البعثات فى فندق الاقامة والذى توفره  اللجنة الطبية فى كل  فنادق البعثات، فتم نقل المريض فى أسرع وقت إلى اقرب مستشفى لفندق الاقامة وتم عمل الفحوصات اللازمة وتبين انه يحتاج إلى عملية قسطرة وتركيب دعامات بالقلب، وبالفعل خضع للعملية وتم الاطمئنان على صحته وحاليا يخضع للرعاية الطبية تحت إشراف اللجنة.

وأضاف  أن اللجنة الطبية حريصة على توفير اكواد السلامة الطبية و تطبيق التعليمات الدولية الخاصة بسلامة كل المشاركين بالبطولة بمختلف البعثات  للحفاظ على صحة كل أفراد الوفود
المشاركة حيث توجد سيارة اسعاف وطبيب بكل فندق من فنادق الاقامة بخلاف المتواجدين بصالات المنافسات ، لذلك تم إنقاذ رئيس البعثة العراقية فى ظل توافر الرعاية الكاملة وسرعة نقله للمستشفى

وأشار أن هذه الحالة ليست الأولى التي يتم اسعافها فى وقت قياسي بل هناك حالات تحدث بشكل شبه يومى ولكن لم ترقى للخضوع لعملية جراحية.


تقام البطولة بمشاركة.72  دولة من مختلف دول العالم على رأسها البرازيل ، كولومبيا، المكسيك، الصين، أذربيجان، ليبيا، العراق، تركمانستان، صربيا، كازاخستان، بريطانيا، الأردن، الفلبين، أوزبكستان، أيرلندا، السلفادور، أستراليا، إيطاليا، مالطا، الهند، تشيلي، مولدوفا، هولندا، بيلاروسيا، تايلاند، ماليزيا، كوت ديفوار، إندونيسيا، اليابان، كوريا، إلى جانب أرمينيا، بيرو، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، بولندا، الجزائر وروسيا.

هاجد العنتبلى رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

