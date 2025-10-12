النحاس ووليد و4 لاعبين.. نجوم الأهلي يزورن حسن شحاتة فى المستشفي

حرص نجوم النادي الأهلي على زيارة الكابتن حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر على بالمستشفي للاطمئنان على حالته الصحية .

وتواجد فى وفد فريق الكرة بالنادي الأهلي كل من عماد النحاس المدير الفنى السابق ووليد صلاح الدين مدير الكرة وعدد من لاعبي الفريق الأول من بينهم حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر وعمر كمال، نيابة عن زملائهم .

وأهدى وليد صلاح الدين الكابتن حسن شحاتة تيشيرت النادي الأهلي مكتوب عليه اسمه والرقم الذى كان يرتديه عندما كان لاعبا .

وشهدت الزيارة حوارا من القلب بين حسن شحاتة ولاعبي ومسئولى فريق الكرة بالأهلي .