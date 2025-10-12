على قدر المسؤولية.. رسالة شكر وتقدير من محمد شبانة عقب تعيينه بمجلس الشيوخ

وجه الإعلامي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ رسالة شكر عقب تعيينه بمجلس الشيوخ

وصرح محمد شبانة في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد قائلا ": بكل فخر واعتزاز، أتوجّه بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى القيادة السياسية الحكيمة على منحي هذا الشرف الكبير، وتكليفي بعضوية مجلس الشيوخ وهو وسام كبير على صدري، ومسؤولية وطنية غالية أتحملها بكل صدق والتزام.

واضاف "كما أتقدّم بجزيل الشكر والعرفان إلى قيادات حزب حماة الوطن التي كانت ـ ولا تزال ـ الحاضن والداعم، إن هذا التكليف ليس غاية، بل بداية لمرحلة جديدة من البذل والعطاء والعمل الدؤوب، مرحلة تُبنى فيها الإنجازات على أسس راسخة من الانتماء والولاء، ومبادئ لا تحيد عن خدمة الوطن والمواطن، والدفاع عن قضايا الناس، وتعزيز ركائز الدولة.

وتابع محمد شبانة : “أتعهد أمام الله، وأمام قيادتنا، وأمام أبناء هذا الشعب العظيم، أن أكون على قدر المسؤولية، وفي مستوى الثقة، عاملًا بكل إخلاص وكفاءة، ملتزمًا بثوابت الدولة، ومنحازًا دومًا لمصلحة الوطن.”