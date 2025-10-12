رساله شكر من سيف زاهر بعد تعيينه عضوا في مجلس الشيوخ

أعرب سيف زاهر عضو مجلس الشيوخ عن سعادته عقب تعيينه بمجلس الشيوخ

وكتب سيف زاهر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " بكل الامتنان والفخر أتشرّف اليوم بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعييني عضوًا في مجلس الشيوخ المصري.

وأضاف: "هي ثقة غالية أعتزّ بها وأعتبرها مسؤولية وطنية كبيرة أضعها على عاتقي بكل إخلاص من أجل خدمة مصر وشعبها العظيم.

وتابع: "تعوّدت دائمًا أن أعمل من القلب، واليوم أعد بأن يكون صوتي في المجلس امتدادًا لهذا الإيمان، وأن أشارك بكل ما أملك من فكر وخبرة في دعم مسيرة التنمية والبناء نحو الجمهورية الجديدة.

واختتم: “شكرًا لكل من هنّأني ودعمني.. وبإذن الله أكون دائمًا عند حسن الظن. ”

[12/10, 13:35] Makhbazy New: