الأهلي يواجه رد ستار الإيفواري في ثاني مواجهاته ببطولة أفريقيا لليد

‎يخوض فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الأحد، ثاني مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية، المقامة في المغرب خلال الفترة من 11 وحتى 20 أكتوبر الجاري، حيث يلتقي مع فريق رد ستار الإيفواري.

‎ويقع الأهلي في المجموعة التي تضم كلًا من رد ستار الإيفواري، و"جي إس كيه" الكونغولي، وميكيلي 70 HC الإثيوبي، فيما كان الزمالك قد اعتذر عن المشاركة.

قائمة الأهلي

‎وضمت قائمة الأهلي كلًا من: إبراهيم المصري، عبد الرحمن حميد، عبد العزيز زيزو، عمر كاستيلو، محسن رمضان، سيف هاني، ياسر سيف، عمر سامي، محمد إبراهيم، عبد الرحمن طه، نبيل شريف، محمد مجدي، عماد أوكا، معاذ عزب، أحمد عوض، هشام مودي، محمد صلاح، إلى جانب المحترفين كسباريك وتوماس جيبالا.

‎ويسعى فريق يد الأهلي إلى استعادة التوازن والتتويج بالبطولة من أجل مصالحة جماهيره، بعد خسارته برونزية بطولة العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت في مصر، حيث خسر أمام ماجدبيرج الألماني بنتيجة 32-23 في مباراة تحديد المركز الثالث.