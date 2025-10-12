التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة غينيا بيساو، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويفقد المنتخب في مباراة الليلة خدمات قائده محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد قرار الجهاز الفني منحه راحة، إلى جانب غياب الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويخوض الفراعنة اللقاء بعد ضمان التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم، ليكون الظهور الرابع في تاريخهم بعد نسخ 1934 و1990 و2018، حيث يتصدر المنتخب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، فيما يأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد حمدي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: مهند لاشين – أحمد سيد "زيزو" – محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: مصطفى فتحي – إبراهيم عادل – أسامة فيصل.

تأتي المباراة بمثابة احتفال رسمي بتأهل الفراعنة إلى المونديال تحت قيادة المدرب حسام حسن، بعدما رفع المنتخب رصيده إلى 23 نقطة عقب الفوز الأخير على جيبوتي بثلاثية نظيفة.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الأولى بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف، ليحسم بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم، ويعيد الجماهير المصرية لأجواء المشاركة العالمية بعد غياب عن نسخة 2022.

ومن المنتظر أن يشهد استاد القاهرة حضورًا جماهيريًا كبيرًا للاحتفال بعودة الفراعنة إلى المونديال، في أجواء احتفالية مميزة تعكس نجاح المنتخب في مشواره نحو كأس العالم 2026.