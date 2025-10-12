قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج الكبير خالد جلال والنجم ياسر جلال لتعيينهما بمجلس الشيوخ
المستشار الألماني يؤكد حضوره القمة في مصر: نلتزم بتنفيذ اتفاق السلام
بعد تعيينه بالشيوخ.. سيد عبد العال: الرئيس حريص على إثراء الحياة النيابية
سامح الشاذلي: السيادة مصرية في السباحة بالزعانف.. و31 ميدالية حصاد جهد وعزيمة
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن
45 جنيها| أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أشكر فخامة الرئيس.. أول تعليق من ياسر جلال على تعيينه بمجلس الشيوخ
الثلاثي التاريخي.. نيمار وميسي وسواريز على أعتاب لم الشمل في إنتر ميامي| ما القصة؟
وزير الصحة: القضاء على انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول 2030 أولوية صحية عالمية
موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم
رياضة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال

منتخب مصر
إسراء أشرف

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة غينيا بيساو، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويفقد المنتخب في مباراة الليلة خدمات قائده محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد قرار الجهاز الفني منحه راحة، إلى جانب غياب الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويخوض الفراعنة اللقاء بعد ضمان التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم، ليكون الظهور الرابع في تاريخهم بعد نسخ 1934 و1990 و2018، حيث يتصدر المنتخب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، فيما يأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد حمدي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: مهند لاشين – أحمد سيد "زيزو" – محمود حسن "تريزيجيه".

خط الهجوم: مصطفى فتحي – إبراهيم عادل – أسامة فيصل.

تأتي المباراة بمثابة احتفال رسمي بتأهل الفراعنة إلى المونديال تحت قيادة المدرب حسام حسن، بعدما رفع المنتخب رصيده إلى 23 نقطة عقب الفوز الأخير على جيبوتي بثلاثية نظيفة.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الأولى بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف، ليحسم بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم، ويعيد الجماهير المصرية لأجواء المشاركة العالمية بعد غياب عن نسخة 2022.

ومن المنتظر أن يشهد استاد القاهرة حضورًا جماهيريًا كبيرًا للاحتفال بعودة الفراعنة إلى المونديال، في أجواء احتفالية مميزة تعكس نجاح المنتخب في مشواره نحو كأس العالم 2026.

