أحمد حسن: منتخب مصر شرفنا بالتأهل للمونديال.. وهذا سر مواجهة البحرين وديا

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب، عن سبب خوض مواجهة ودية أمام منتخب البحرين، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في البطولة المقامة بالمغرب.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون" على قناة "أون سبورت": "أبارك لمنتخب مصر الكبير على وصوله لكأس العالم، وأتمنى له التوفيق في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، وأن تكون فرصة لعودة مصر لمكانتها الطبيعية والمنافسة على اللقب حتى النهاية".

وأضاف: "المعسكر في المغرب يسير بشكل جيد، وقدمنا مباراة قوية أمام منتخب المغرب الثاني الذي يضم لاعبين محترفين على مستوى عالٍ، رغم خسارتنا في الدقائق الأخيرة ونواجه البحرين وديًا من أجل الاحتكاك القوي والوقوف على مستوى الفريق، خاصة بعد متابعتنا مباراتهم أمام منتخب المغرب الأول".

وأوضح أحمد حسن أن الجهاز الفني يسعى لتجهيز المنتخب بالشكل الأمثل قبل انطلاق البطولة، مؤكدًا: "نهدف للمنافسة على اللقب، لذلك ضممنا عناصر أصحاب خبرات كبيرة، كما سنخوض وديتين أمام الجزائر في مصر قبل البطولة".

واختتم أحمد حسن تصريحاته قائلًا: "نواجه بعض الصعوبات بسبب مشاركة عدد من اللاعبين في البطولات القارية أواخر نوفمبر، في حين تبدأ أولى مبارياتنا في كأس العرب يوم 2 ديسمبر، إلى جانب مشاركة بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال. لكننا نعمل على تجاوز كل العقبات، لأن البطولة قوية وتضم منتخبات مميزة مثل الإمارات والأردن، إضافة إلى قيمتها الفنية والجوائز الكبيرة التي تمنحها".