رئيس "المصريين الأحرار" يشكر الرئيس السيسي على ثقته بتعيينه بمجلس الشيوخ
يمامة وحازم عمر أبرزهم.. قرار جمهوري بتعيين عدد من رؤساء الأحزاب بمجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يبحث مع مجموعة CNCEC الصينية تنفيذ مشروع «الصودا آش» في مصر
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية واحتفالية أمام نظيره غينيا بيساو، في العاشرة مساء اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

تنقل شبكة قنوات أون سبورت بث مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، عبر قناة ON Sports 1HD.

كما تنقب شبكة إم بي سي، أيضا بث مباراة مصر وغينيا بيساو، وسوف تبث المواجهة على قناة MBC مصر 2.

وتأتي المباراة لتكون بمثابة احتفال رسمي بتأهل الفراعنة إلى المونديال تحت قيادة المدرب حسام حسن، بعدما رفع المنتخب رصيده إلى 23 نقطة عقب الفوز الأخير على جيبوتي بثلاثية نظيفة.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الأولى بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف، ليحسم بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم، ويعيد الجماهير المصرية لأجواء المشاركة العالمية بعد غياب عن نسخة 2022.

ومن المنتظر أن يشهد استاد القاهرة حضورًا جماهيريًا كبيرًا للاحتفال بعودة الفراعنة إلى المونديال، في أجواء احتفالية مميزة تعكس نجاح المنتخب في مشواره نحو كأس العالم 2026.

منتخب مصر القنوات الناقلة لمنتخب مصر غينيا بيساو مصر أون سبورت

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

وزير التربية والتعليم

بجوائز تصل لـ 2500 جنيه.. التعليم تنظم المسابقة الثقافية الدينية الكبرى

أسبوع القاهرة للمياه

نائب وزير الموارد المائية الصيني: تأثير تغيرات المناخ يزيد الطلب على المياه

كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

النيابات والمحاكم: قمة شرم الشيخ خطوة تاريخية تعكس قوة ومكانة مصر

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

