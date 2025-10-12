يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية واحتفالية أمام نظيره غينيا بيساو، في العاشرة مساء اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

تنقل شبكة قنوات أون سبورت بث مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، عبر قناة ON Sports 1HD.

كما تنقب شبكة إم بي سي، أيضا بث مباراة مصر وغينيا بيساو، وسوف تبث المواجهة على قناة MBC مصر 2.

وتأتي المباراة لتكون بمثابة احتفال رسمي بتأهل الفراعنة إلى المونديال تحت قيادة المدرب حسام حسن، بعدما رفع المنتخب رصيده إلى 23 نقطة عقب الفوز الأخير على جيبوتي بثلاثية نظيفة.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الأولى بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف، ليحسم بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم، ويعيد الجماهير المصرية لأجواء المشاركة العالمية بعد غياب عن نسخة 2022.

ومن المنتظر أن يشهد استاد القاهرة حضورًا جماهيريًا كبيرًا للاحتفال بعودة الفراعنة إلى المونديال، في أجواء احتفالية مميزة تعكس نجاح المنتخب في مشواره نحو كأس العالم 2026.