في احتفالية التأهل للمونديال.. منتخب مصر يستضيف غينيا بيساو في ختام التصفيات

يستعد منتخب مصر لاستضافة نظيره غينيا بيساو، اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

المباراة ستكون بمثابة احتفالية كبيرة بتأهل الفراعنة رسميًا إلى نهائيات كأس العالم، تحت قيادة المدرب حسام حسن، وذلك بعد ارتفاع رصيد المنتخب إلى 23 نقطة عقب الفوز الأخير على جيبوتي بثلاثية نظيفة.

ويأتي اللقاء في أجواء معنوية مرتفعة داخل صفوف المنتخب، الذي يقدم أداءً قويًا وثابتًا منذ انطلاق التصفيات، ليؤكد جدارته في صدارة المجموعة الأولى.

ويحلق منتخب مصر في الصدارة بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف، ليحجز بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، ويعيد الجماهير المصرية لأجواء المشاركة العالمية بعد غياب عن نسخة 2022.