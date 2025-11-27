قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار وزيرة التضامن.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية
تجديد 5 سنوات .. قرار عاجل بشأن المعلمين المكلفين بوظيفة مدير مدرسة
20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد
المرشد الأعلى بإيران: الولايات المتحدة تكبدت مزيدا من الخسائر في حرب الـ 12 يوما
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2025
بكري: لم يعجبني حديث مصطفى الفقي عن العوار الدستوري للانتخابات
من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا
مصطفى بكري: المرحلة الثانية من انتخابات النواب نزيهة وشفافة جدا
الصحة تشارك بقوة في معرض الأسبوع الكويتي السادس عشر بمصر
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص بـ قرار المالية
البرتغال بطلا لكأس العالم للناشئين على حساب النمسا
حوادث

حبس شخص لإدارته كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بالقاهرة

رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.


تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودبلومات ودورات تعليمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
حصلتها من النصب والاحتيال.. مستريحة الغربية غسلت 40 مليون جنيه
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

رابح عسل

مستقبل وطن: المشاركة العمالية في انتخابات النواب رسالة استقرار للعالم ومفتاح بناء الدولة الجديدة

الحج

كيف نجحت الدولة في القضاء على الفوضى بمنظومة الحج .. القانون يجيب

النائبة نجلاء العسيلي

نائبة: تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال ضرورة وطنية لحماية البراءة وردع المجرمين

بالصور

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

