حملة مفاجئة في غرب شبرا الخيمة تضبط مخالفات بالمخابز .. ومحضر جنحة لثلاجة أسماك

شنت مديرية تموين القليوبية حملة رقابية موسعة ومفاجئة في نطاق حي غرب شبرا الخيمة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين ومحافظة القليوبية بضرورة تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والمخابز والأسواق، وضمان الالتزام الكامل باللوائح المنظمة لمنظومة الخبز والدعم.

6 مخالفات تموينية داخل عدد من المخابز، وتشمل:

إنتاج خبز ناقص الوزن

عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين

خبز غير مطابق للمواصفات

غلق المخبز خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن

عدم وجود قائمة تشغيل للمخبز

تحرير محضر جنحة ضد ثلاجة أسماك لحيازتها 4 كراتين أسماك مجمدة مجهولة المصدر، زنة الواحدة 22 كيلو، لعدم وجود فواتير تدل على مصدر البضاعة.

الحملة نُفذت بقيادة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية، وبالاشتراك مع إدارة حي غرب شبرا الخيمة، وذلك بتوجيه مباشر من الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، الذي أكد استمرار شن الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز لمواجهة أي محاولات للإضرار بالمواطن أو العبث بالدعم.

وشدد وكيل الوزارة على أن المديرية لن تتهاون في تطبيق القانون وردع أي مخالفة تمس حقوق المستهلك، مؤكدًا أن حماية المواطن مسؤولية وطنية تمارسها الدولة بأجهزتها الرقابية بكل حسم واستمرار.

وتدعو المديرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء على الخط الساخن 16528 أو من خلال الموقع www.shakwa.eg لضمان سرعة التعامل مع الشكاوى وحلها.



