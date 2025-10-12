قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موقف حسام عبد المجيد من تجديد عقده مع الزمالك

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
ملك موسى

كشف مصدر بإدارة الكرة بنادي الزمالك حقيقة ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول رفض حسام عبد المجيد مدافع الفريق لتجديد عقده مع الأبيض في الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن حسام عبد المجيد لم يرفض التجديد للقلعة البيضاء، وأن مسؤولي النادي لم يجتمعون حتى الآن باللاعب لمناقشة ملف تجديد عقده.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة تنتظر الوقت المناسب للاجتماع باللاعب من أجل حسم ملف تجديد عقده خاصة وأن النادي يرغب في حل الأزمة المادية التي يمر بها أولًا قبل مناقشة ملف التجديد لبعض اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

في سياق متصل رفض البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية.

وتلقى الزمالك أكثر من عرض من بعض أندية الدوري الممتاز، لخوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي، إلا أن المدير الفني البلجيكي رفض خوض أي وديات في ظل الغيابات في صفوف الفريق بسبب انضمام الدوليين للمنتخبات، ووجود عدد من الإصابات في الزمالك.

ويخوض الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية بصورة يومية استعدادًا للقاء ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك حسام عبد المجيد الدوري المصري

