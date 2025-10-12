موقف حسام عبد المجيد من تجديد عقده مع الزمالك

كشف مصدر بإدارة الكرة بنادي الزمالك حقيقة ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول رفض حسام عبد المجيد مدافع الفريق لتجديد عقده مع الأبيض في الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن حسام عبد المجيد لم يرفض التجديد للقلعة البيضاء، وأن مسؤولي النادي لم يجتمعون حتى الآن باللاعب لمناقشة ملف تجديد عقده.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة تنتظر الوقت المناسب للاجتماع باللاعب من أجل حسم ملف تجديد عقده خاصة وأن النادي يرغب في حل الأزمة المادية التي يمر بها أولًا قبل مناقشة ملف التجديد لبعض اللاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

في سياق متصل رفض البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية.

وتلقى الزمالك أكثر من عرض من بعض أندية الدوري الممتاز، لخوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي، إلا أن المدير الفني البلجيكي رفض خوض أي وديات في ظل الغيابات في صفوف الفريق بسبب انضمام الدوليين للمنتخبات، ووجود عدد من الإصابات في الزمالك.

ويخوض الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية بصورة يومية استعدادًا للقاء ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية.

