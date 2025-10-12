قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. نجاة منتخب نيجيريا من كارثة محققة

منتخب نيجيريا
منتخب نيجيريا
يسري غازي

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن نجاة منتخب نيجيريا من كارثة محققة أثناء عودته من أنجولا بعد الانتهاء من المشاركة في مباراة ليسوتو ضمن تصفيات كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك.


وذكرت الصحيفة أن منتخب نيجيريا لكرة القدم نجا من كارثة بعد تعرض طائرته لتصدع الزجاج الأمامي أثناء عودته من أنجولا بعد مباراة ليسوتو في تصفيات كأس العالم 2026 .

هبوط اضطراري

أفادت أن نجاة منتخب نيجيريا لكرة القدم من كارثة محققة جاءت بعد تعرض طائرته لحادث في الجو أدى إلى هبوطها اضطراريا والعودة إلى مطار العاصمة الأنغولية لواندا وذلك بعد الهبوط اضطراريًا وإجلاء الجميع بسلام، وتم تجهيز طائرة بديلة لإكمال الرحلة.


وحقق منتخب نيجيريا الفوز على مضيفه ليسوتو بهدفين مقابل هدف مساء الجمعة الماضي في الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.


وغادرت بعثة المنتخب النيجيري إلى بلادها مساء السبت من أجل الاستعداد للمواجهة الحاسمة ضد بنين يوم الثلاثاء المقبل في ختام مشوار التصفيات.

وعاشت البعثة لحظات من الرعب بعد تشقق الزجاج الأمامي للطائرة بعد 25 دقيقة من الإقلاع من جنوب إفريقيا التي استضافت لقاء نيجيريا ضد ليسوتو.

وتعامل الطيار مع الموقف سريعا وأعاد الطائرة إلى مطار لواندا وتم إجلاء جميع الركاب من أفراد البعثة دون إصابات.

وأعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الأحد أنه يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تأمين طائرة بديلة لنقل البعثة من لواندا إلى نيجيريا للحاق بمباراة نظيره منتخب بنين.

ويتصدر منتخب بنين ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة بينما يحتل منتخب نيجيريا المركز الثالث برصيد 14 نقطة بينما يحتل نظيره منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

