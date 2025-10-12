أبرز مباريات اليوم الأحد 12-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 12 - 10 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة هولندا ضد فنلندا فى تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.
مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم والقنوات الناقلة
زامبيا X النيجر – الساعة 4 عصرا
تشاد X أفريقيا الوسطى – الساعة 7 مساء
غانا X جزر القمر – الساعة 10 مساء
مالي X مدغشقر – الساعة 10 مساء
مصر X غينيا بيساو – الساعة 10 مساء على قناة on sport 1
بوركينا فاسو X إثيوبيا – الساعة 10 مساء
جيبوتي X سيراليون – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة
سان مارينو X قبرص – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
أسكتلندا X بيلاروسيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2
هولندا X فنلندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1
جزر الفارو X جمهورية التشيك – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3
رومانيا X النمسا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ليتوانيا X بولندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
الدنمارك X اليونان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
كرواتيا X جبل طارق – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة
أمريكا X المغرب – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD