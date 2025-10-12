أبرز مباريات اليوم الأحد 12-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 12 - 10 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة هولندا ضد فنلندا فى تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم والقنوات الناقلة





زامبيا X النيجر – الساعة 4 عصرا

تشاد X أفريقيا الوسطى – الساعة 7 مساء

غانا X جزر القمر – الساعة 10 مساء

مالي X مدغشقر – الساعة 10 مساء

مصر X غينيا بيساو – الساعة 10 مساء على قناة on sport 1

بوركينا فاسو X إثيوبيا – الساعة 10 مساء

جيبوتي X سيراليون – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة



سان مارينو X قبرص – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

أسكتلندا X بيلاروسيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

هولندا X فنلندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

جزر الفارو X جمهورية التشيك – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3

رومانيا X النمسا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ليتوانيا X بولندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

الدنمارك X اليونان – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

كرواتيا X جبل طارق – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة



أمريكا X المغرب – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD