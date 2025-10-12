أحمد حسن يكشف أول الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن استقرار الأهلي علي رحيل أشرف داري في الانتقالات الشتوية

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي قيس بوك :٠ خاص.. الأهلي يبدأ في البحث عن مدافع أجنبي جديد بعد الاستقرار على رحيل أشرف داري في يناير المقبل

ومن جانب اخر كشف الإعلامي خالد الغندور، عن، موقف ثنائي الأهلي محمد شكري والمغربي أشرف داري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من مباراة القمة أمام الزمالك في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الممتاز.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور: "من الصعب لحاق محمد شكري بمباراة القمة، خصوصاً وأنه لم ينتهي من البرنامج التأهيلي الخاص به، بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية".

وتابع: "أشرف داري حتى الأن بعيد، رغم انتهاءه من البرنامج التأهيلي، وسيخوض التدريبات الجماعية تدريجاً لذلك اللاعب أصبح بعيد حتى وأن تواجد في القائمة من الصعب الاعتماد عليه".