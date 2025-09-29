بسبب الإصابات.. أشرف داري خارج الأهلي في يناير

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن المغربي أشرف داري مدافع النادي الأهلي سيرحل عن النادي الأحمر خلال يناير المقبل بسبب إصاباته المتكررة

وواصل كريم حسن شحاتة، في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة، أن الأهلي تحفظ على كثرة إصابات داري وهو ما جعل النادي الأهلي يستقر على الاستغناء عن المدافع المغربي

ومن جانب اخر كشف الإعلامي خالد الغندور، عن، موقف ثنائي الأهلي محمد شكري والمغربي أشرف داري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من مباراة القمة أمام الزمالك في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الممتاز.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور: "من الصعب لحاق محمد شكري بمباراة القمة، خصوصاً وأنه لم ينتهي من البرنامج التأهيلي الخاص به، بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية".

وتابع: "أشرف داري حتى الأن بعيد، رغم انتهاءه من البرنامج التأهيلي، وسيخوض التدريبات الجماعية تدريجاً لذلك اللاعب أصبح بعيد حتى وأن تواجد في القائمة من الصعب الاعتماد عليه".