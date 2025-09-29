قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الإصابات.. أشرف داري خارج الأهلي في يناير
وفاة زوجة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني
الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها
سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج
النرويج.. طائرة ركاب تحول مسارها بعد رصد مسيرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند
الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا
عمرو أديب: عبد الناصر لم يكن يريد الدخول في حرب مع إٍسرائيل
من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
بسبب الإصابات.. أشرف داري خارج الأهلي في يناير

يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن المغربي أشرف داري مدافع النادي الأهلي سيرحل عن النادي الأحمر خلال يناير المقبل بسبب إصاباته المتكررة

وواصل كريم حسن شحاتة، في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة، أن الأهلي تحفظ على كثرة إصابات داري وهو ما جعل النادي الأهلي يستقر على الاستغناء عن المدافع المغربي

ومن جانب اخر كشف الإعلامي خالد الغندور، عن، موقف ثنائي الأهلي محمد شكري والمغربي أشرف داري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من مباراة القمة أمام الزمالك في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الممتاز.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور: "من الصعب لحاق محمد شكري بمباراة القمة، خصوصاً وأنه لم ينتهي من البرنامج التأهيلي الخاص به، بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية".

وتابع: "أشرف داري حتى الأن بعيد، رغم انتهاءه من البرنامج التأهيلي، وسيخوض التدريبات الجماعية تدريجاً لذلك اللاعب أصبح بعيد حتى وأن تواجد في القائمة من الصعب الاعتماد عليه".

