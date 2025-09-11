مش مشكلتي.. طبيب الأهلي يتبرأ من تكرار إصابات أشرف داري

بات المغربي أشرف داري مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لغزا محيرا داخل النادي الأهلي في ظل تكرار إصابات اللاعب من وقت لآخر.

وشهدت الفترة الماضية غيابات متكررة لأشرف داري عن مباريات الأهلي بسبب تكرار إصابات اللاعب العضلية حيث يخضع للبرنامج التأهيلي المحدد له عقب كل إصابة وبمجرد لعبه عدة مباريات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة تتكرر إصابته من جديد.

وتعرض أشرف داري مؤخرا لإصابة خلال مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة في الدوري مما أدى لاستبعاده من معسكر منتخب المغرب بعدما تلقى استدعاء للانضمام لأسود الأطلس بعد فترة غياب طويلة.

وعقد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي جلسة مؤخرا مع طبيب الفريق للحديث عن إصابات أشرف داري، وأبدى طبيب الفريق انزعاجه من توجيه البعض اللوم له في إصابات اللاعب، وأبلغ يوسف أن برنامجه التأهيلي عقب كل إصابة يؤديه على أفضل ما يكون ثم يعود للعب وبعد مباراتين أو ثلاثة تتكرر الإصابة.

وأضاف طبيب الفريق لمحمد يوسف: «أنا داري بيرجع معايا وحالته ممتازة ثم يلعب فتتجدد إصابته فهذا أمر ليس مسئوليتي ومش مشكلتي».