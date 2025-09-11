الأهلي خيره علينا.. رد مثير من أسامة حسني على تصريحات حسام غالي

رد أسامة حسني نجم الأهلي السابق، على تصريحات حسام غالي، عضو مجلس إداراة النادي حاليًا بشأن ترشحه لرئاسته النادي مستقبلًا.

وخرج حسام غالي، عضو مجلس الإدارة خلال أحد برامج البودكاست مؤكدًا أنه يطمح في تولي رئاسة النادي الأهلي يومًا ما، وستكون له سياسة مختلفة.

كما أكد غالي، أنه غير قادر على مسك السيف والدرع والدخول في معركة الآن، لكن هناك أشخاص تحاول تشويه صورته لأن الجمهور يرى أنه من الممكن أن يصبح رئيسًا للنادي يومًا ما.

وفي هذا الصدد قال أسامة حسني في تصريحات مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة ام بي سي مصر 2:"مناصب الأهلي حق مشروع للجميع، ومن حق حسام غالي يخش أي منصب عاوزه، بس الأهلي خيره علينا كلنا وفضله والكلام دا مش وقته لان مفيش انتخابات حاليًا ولا فيه حاجة، وعندنا ماتشات مهمة جدًا وحاسمة في بطولة الدوري وغيره، هو مش بالكلام ولا بالساهل".

وتابع:"كابتن محمود الخطيب عشان يوصل لـ رئاسة الأهلي قعد سنين في مناصب متعددة عشان يوصل مجتش كده وخلاص، دا عنده مصلحة النادي أهم من صحته ومن أسرته، وحسام مش موفق في تصريحاته في الوقت الحالي والنادي في فترة حساسة".